В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира: все детали

В Полтаве в местном тире был застрелен из огнестрельного оружия 64-летний инструктор. При этом убийцей оказалась 18-летнняя девушка. Инцидент произошел на улице Пилипа Орлика.

Правоохранители установили, что подозреваемая в убийстве посетительница тира является жительницей Днепра. Начато досудебное расследование. В полиции сообщили, что вещественные доказательства уже изъяты.

В Полтаве молодая девушка застрелила инструктора тира (фото: pl.npu.gov.ua)

В данный момент устанавливаются обстоятельства и мотивы этого преступления. Действия девушки квалифицируются как умышленное убийство. За это ей грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

В Полтаве молодая девушка застрелила инструктора тира (видео: YouTube)

Напомним, что в Киеве недавно произошло громкое убийство пластического хирурга Андрея Сотника. В данном деле всплыли интересные подробности. В полиции считают, что это было заказное убийство. Кроме того, убийца был не один, в машине его поджидал сообщник.

Есть несколько версий причины убийства. Одна связана с родным Донецком погибшего, который перебрался в Киев в 2014 году. Вторая версия связана его деятельностью, поскольку Сотник мог предоставлять дорогие косметические процедуры в долг.

Стоит отметить, что 42-летний Сотник был руководителем клиники DMK Ukraine вместе с женой Юлией. Вся семья врача связана с работой в сфере медицины и бизнеса.