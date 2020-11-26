В Польше жестоко избили и унизили украинца: прохожие не обращали внимания

В польском Кракове охранник супермаркета жестоко избил и оскорбил украинца, которого безосновательно заподозрил в краже. Свидетелями были прохожие, однако никто из них не вмешался.

Об инциденте, который произошел 23 ноября около магазина Biedronka, рассказал сам потерпевший Георгий Станишевский в своем Facebook.

По словам украинца, он зашел в магазин, чтобы купить подарок для сестры на ее 15-летие. За покупку рассчитался на безналичной кассе, после чего вышел из супермаркета. Как только парень дошел до остановки общественного транспорта, его догнал охранник, три раза ударил по спине, хватал за руки.

На вопрос Георгия "в чем дело" с характерным восточным акцентом, крупный 25-летний охранник магазина повалил его на землю, сел на спину и стал сковать наручниками.

"Я же, с другой стороны, прилип лицом к тротуару, все спрашивал, что происходит, просил меня отпустить", - рассказал украинец.

Парень добавил, что мучитель начал сильно давить коленом и душить его на земле.

"Мне никто не помог. Буквально никто. Краковцы проходили мимо меня, даже не обращая внимания. И хотя я не заметил реакции толпы, реакция душившего меня идиота была молниеносной. Он зарычал мне: "Заткнись, ку*ва украинец", а затем залил мне глаза щедрой дозой перцового баллончика", - рассказал потерпевший.

Как пишет польское издание tvp.info, избитого молодого человека завели внутрь магазина, где оказалось, что у него есть чек. На место вызвали полицию.

У пострадавшего украинца был чек за покупку (фото: facebook.com/SGY2000)

"Меня избили и унизили, но, похоже, без последствий... Никто передо мной не извинился: ни охранник-садист-ксенофоб, ни руководство магазина", - возмущался Георгий.

Позже сеть Biedronka выразила сожаление по поводу инцидента и сообщила, что охранник фирмы Argus, который безосновательно избил украинца, больше не будет работать в их магазинах.

"Мы сожалеем об инциденте, которого никогда не должно было случиться, и приносим наши глубочайшие извинения нашему клиенту. Нет и не будет нашего согласия на такое поведение, и сотрудник внешнего охранного агентства Argus больше никогда не будет работать в наших магазинах", - говорится в заявлении маркета.

Также сотрудники магазина связались с пострадавшим и извинились.

В польском Кракове охранник магазина избил украинца, которого безосновательно заподозрил в краже (фото: facebook.com/SGY2000)

Ранее сообщалось, что недавно в Польше при задержании умер украинец, к которому применили электрошокер.

Также мы писали о том, что летом в Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев.