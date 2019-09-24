В Польше жестоко избили 19-летнего студента из Украины: все детали

В Польше избили студента из Украины (фото: slyxi.com.twitter)

Студента избили за то, что он украинец

В Польше пятеро мужчин напали и жестоко избили 19-летнего уроженца Украины. Парень попал в больницу с множественными гематомами и выбитыми зубами. Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, на улице Рыбницкой в городе Жоры.

Об этом сообщают польские правоохранители, которые объявили нападавших в розыск.

По словам парня, к нему подошла группа людей. Один из них спросил, откуда он. Когда молодой человек ответил, что с Украины, началось избиение.

Нападавшие продолжали бить и пинать 19-летнего студента даже, когда тот лежал на земле без сознания. Когда же парень пришел в себя, агрессоры уже сбежали.

"К счастью, избитого и окровавленного украинца нашли прохожие, двое мужчин, которые вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

В Польше избили студента из Украины (фото: zory.slaska.policja.gov.pl)

Молодого украинца госпитализировали со множественными гематомами. Ему также выбили несколько зубов.

Полиция официально объявила нападавших в розыск. А Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения пообещал награду в 4000 злотых (24,4 тыс. грн) за помощь в задержании подозреваемых.