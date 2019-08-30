В Польше загадочно погиб украинец: детали трагедии

В Польше трагически погиб украинец (Коллаж РБК-Украина)

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все детали трагедии

В Польше при странных обстоятельствах погиб гражданин Украины. Как сообщает местное издание Dziennik Wałbrzych, тело украинца было обнаружено возле исторической памятки в городе Валбжих.

Тело гражданина Украины было обнаружено у подножья средневекового замка в городе Валбжих рано утром в четверг, 29 августа. Его нашли сотрудники замка, которые занимаются ремонтом княжеских фонтанов на террасе, которая находится над внутренним двором замка Ксень.

На место происшествия была вызвана полиция, а также реанимационная бригада. Медики пытались спасти гражданина Украины, но к сожалению, им это не удалось.

В Польше погиб украинец (фото: dziennik.walbrzych.pl)

По версии полиции, украинец мог совершить самоубийство или выпасть по неосторожности. Вероятнее всего он сел на стену, которая окружает двор замка, а потом упал или спрыгнул на нижнюю террасу.

Расследованием всех обстоятельств трагедии занимается полиция города Валжбих, а также сотрудники прокуратуры. Работники замка не комментируют обстоятельства трагедии, но заверяют, что сотрудничают со следствием. Известно, что погибшему украинцу было 56 лет.

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