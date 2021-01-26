В Польше украинца выгнали из арендованной квартиры на улицу из-за COVID-19

В Польше украинца выгнали на улицу из-за теста на COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Гражданина Украины выгнали из арендованной квартиры на улицу после того, как он инфицировался коронавирусом. Ему пришлось обратиться в полицию, чтобы снова попасть в квартиру.

Инцидент произошел в городе Карчев Отвоцкого уезда, рядом с Варшавой. Житель Украины, который находился на заработках в Польше и попал в больницу, где у него обнаружили коронавирус. Детали сообщили в "Польском радио".

Мужчина попал в больницу в результате несчастного случая на работе. Медики сделали ему тест на коронавирус, так как такие правила сейчас во многих больницах и неожиданно тест оказался положительным.

Владелец квартиры, которую арендовал украинец, когда узнал о болезни, потребовал собрать вещи и выставил его на улицу. Ему пообещали другое жилье и даже сообщили, что за ним приедет транспорт. Однако ни транспорта, ни другой квартиры не оказалось.

Назад украинца не пустили его соседи по квартире. Как они объяснили – не хотели проходить с ним период самоизоляции. Заробитчанин вынужден был обратиться к патрульному полицейскому и объяснить ситуацию. После вмешательства сотрудников правоохранительных органов, мужчину пустили в квартиру.

Стоит отметить, что гражданин Украины соблюдал социальную дистанцию, носил маску и перчатки и после выписки из больницы готов был отправиться на карантин. Полиция составила все соответствующие документы и отправила всех жильцов этой квартиры на самоизоляцию.

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