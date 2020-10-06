В Польше страшной смертью умерла молодая украинка: спасти не удалось

В Польше погибла заробитчанка (коллаж РБК-Украина)

В Польше при страшном пожаре умерла молодая украинка

В Польше во время пожара погибла молодая украинка. Женщина приехала в страну работать. Трагедия произошла вечером 4 октября, в воскресенье, в населенном пункте Гурашка (недалеко от Варшавы). Об этом пишет польское издание Polsat News.

В здании жили преимущественно украинцы. Во время пожара почти всем заробитчанам удалось выбежать из дома. После того как уже спасатели потушили пожар, в одной из комнат они обнаружили тело женщины. Оно полностью обгорело. По неофициальной информации, речь идет о молодой женщине — гражданке Украины. Информации о пострадавших пока нет. Причина пожара пока неизвестна.

Как отмечается, в импровизированном доме, где жили украинцы, не было даже окон. Здание люди утеплили минеральной ватой.

Представитель Государственной противопожарной службы в Отвоцке, капитан Мацей Лодыговский сообщил, что 20 людям посчастливилось выбежать из здания, когда начался пожар.

Как мы писали ранее, для украинских заробитчан в Польше изменили правила прохождения карантина.

Напомним, недавно вспыхнул скандал из-за того, что украинцы в Польше попали в жуткие условия обсервации - люди остались без еды в одном доме с больными людьми.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла свои границы для украинских заробитчан с 28 августа по 18 сентября.