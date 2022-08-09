В Польше снесли памятник Красной армии: видео и фото декоммунизации

Таким образом Институт национальной памяти Польши выполнил решение о демонтаже памятника со звездой, который с 1945 года стоял в Мальборке на ул. Сикорского.

Местные жители давно выступали против того, чтобы памятник Красной армии был в публичном пространстве города, а после полномасштабного нападения РФ на Украину высказывания о необходимости сноса заметно оживились.

Так, монумент был исключен из областного реестра достопримечательностей, и у Института появился "зеленый свет" для осуществления демонтажа.

Видео: в Мальборке снесли памятник Красной армии 9 августа

За процессом сноса памятника Красной армии наблюдали случайные прохожие, и заместитель министра государственных имуществ Кароль Рабенда вместе с президентом Института национальной памяти Каролем Навроцким.

В польском Мальборке завершили декоммунизацию, демонтировав памятник Красной армии (фото: Анна Шаде / malbork.naszemiasto.pl)

"Мы можем говорить об историческом моменте, ведь это завершение процесса декоммунизации в Мальборке. В 1989 году это был естественный процесс, но этот памятник засвидетельствовал, что он так и не был полностью завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места для символов российского или советского империализма", - подчеркнул Рабенда.

В Польше снесли памятник Красной Армии в Мальборке 9 августа (фото: Анна Шаде / malbork.naszemiasto.pl)

Снос объекта также задокументировал Патрик Павловский, президент Исторического общества 5-й Вильнюсской бригады Армии Краевой.

"Ассоциация частенько выступала инициаторами демонтажа этого российского монумента. Думаю сегодня счастливый день для жителей Мальборка и не только. Эта падающая звезда, звезда смерти, символизирует то, что еще один памятник исчезает и попадает на свалку истории", - резюмирует Павловский.

Демонтаж памятника Красной Армии в польском городе Мальборк (фото: Анна Шаде / malbork.naszemiasto.pl)