В Польше сломали нос украинскому актеру: подробности инцидента

Украинский актер Юрий Чеботаров, который сотрудничал с Польским театром в Познани, был избит менеджером ресторана-пиццерии, где работал. Конфликт произошел после того, как украинец решил уволиться и потребовал просроченную оплату. Об этом передает польское издание Onet.pl.

Чеботаров после инцидента попал в больницу со сломаным носом. Пострадавший обратился в полицию после происшествия.

Юрий Чеботаров (Фото: teatr-polski.pl)

Отмечается, что администрация пиццерии Tivoli после этого выплатила актеру долг, однако обвинение в нападени опровергают.

Юрий Чеботаров - украинский актер, выпускник театрального факультета Харьковского университета искусств, прожил в польской Познани три года. Он выступал в Театре им. Биуро Подрого и недавно стал сотрудничать с Польским театром в Познани.

Временная работа в театрах не давала ему возможности остаться в Польше на законных основаниях, поэтому украинец нашел постоянную работу в одной из пиццерий Познани.

Когда работа в гастрономии стала мешать играть на сцене, Чеботаров решил уволиться из пиццерии. Когда он приехал за неоплаченными деньгами, между ним и менеджером ресторана возникла ссора. Как утверждает Юрий, менеджер велел ему уйти, а когда он отказался, мужчина начал выталкивать его из помещения и ударил по носу головой. Актер вызвал полицию.

Ансамбль Польского театра в Познани поддержал Чеботарова и призвал правоохранителей должным образом расследовать инцидент. Как говорится в заявлении театралов на странице в Facebook, "не первый день мы требуем соблюдения прав украинцев, работающих в Познани и Польше - как на сцене, так и в повседневной жизни".

Фото: скрин (facebook.com/teatrpolskiwpoznaniu)

В самом ресторане-пиццерии, где произошла драка, заявили о намерении провести внутреннее расследование. Также руководство Tivoli добавило, что почти половина сотрудников заведения - граждане Украины. В сообщении в Facebook подчеркивается, что любые разговоры о дискриминации в их гастрономии по национальному признаку совершенно несправедливы.

Фото: скрин (facebook.com/pizzeriativoli)