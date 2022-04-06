В Польше из отеля выгнали "ватницу", агитировавшую за "русский мир" (видео)

Из отеля Hilton в Польше выдворили украинку, которая пропагандировала "русский мир".
Об этом сообщают в сети и публикуют видео.
В ролике можно увидеть, как выдворяют женщину, которая около недели жила в отеле Hilton в Польше, при этом она агитировала за "русский мир".
"Вот, как мы избавляемся от русского мира даже в Польше. Никто в Европе вам не поможет", - говорит женщина, снимающая видео.
Она объясняет, что заселила "ватницу" и помогла ей во всем, а та утверждала, что "Харьков бомбили ВСУ".
Украинка очень недовольна тем, что ее выселяют и в матерной форме отвечает.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Как мы ранее писали, блогер-педагог поддерживает геноцид украинцев, но закрывать бизнес в Киеве не спешит.
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