В Польше из отеля выгнали "ватницу", агитировавшую за "русский мир" (видео)

В ролике можно увидеть, как выдворяют женщину, которая около недели жила в отеле Hilton в Польше, при этом она агитировала за "русский мир".

"Вот, как мы избавляемся от русского мира даже в Польше. Никто в Европе вам не поможет", - говорит женщина, снимающая видео.

Она объясняет, что заселила "ватницу" и помогла ей во всем, а та утверждала, что "Харьков бомбили ВСУ".

Украинка очень недовольна тем, что ее выселяют и в матерной форме отвечает.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.