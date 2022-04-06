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В Польше из отеля выгнали "ватницу", агитировавшую за "русский мир" (видео)

Новина українською →
Польша, Среда 06 апреля 2022 09:35
В Польше из отеля выгнали "ватницу", агитировавшую за "русский мир" (видео) Фото: В Польше выгнали украинскую "ватницу" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Из отеля Hilton в Польше выдворили украинку, которая пропагандировала "русский мир".

Об этом сообщают в сети и публикуют видео.

В ролике можно увидеть, как выдворяют женщину, которая около недели жила в отеле Hilton в Польше, при этом она агитировала за "русский мир".

"Вот, как мы избавляемся от русского мира даже в Польше. Никто в Европе вам не поможет", - говорит женщина, снимающая видео.

Она объясняет, что заселила "ватницу" и помогла ей во всем, а та утверждала, что "Харьков бомбили ВСУ".

Украинка очень недовольна тем, что ее выселяют и в матерной форме отвечает.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как мы ранее писали, блогер-педагог поддерживает геноцид украинцев, но закрывать бизнес в Киеве не спешит.

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