В Польше нашли тело молодой украинки: в полиции раскрыли детали трагедии

В Польше обнаружили тело 34-летней украинки. Трагедия произошла в городе Соколув-Пидлянский. Друзья женщины подняли тревогу, так как она в течение нескольких дней не выходила на связь. Близкие знали, что в семье Людмилы не все гладко и сразу позвонили в полицию.

Как сообщает издание Inpoland.net.pl со ссылкой на данные прокуратуры, в дом, где проживала украинка с мужем, пришлось выбить дверь. Людмилу нашли мертвой. Ее супруг, 30-летний Лукаш, признался, что совершил убийство. Во время задержания он рассказал, что между ними произошел скандал и он во время ругани потерял контроль над собой. Он задушил свою супругу.

Друзья семьи рассказали, что Людмила приехала в Польшу на заработки и там познакомилась с будущим мужем. Он издевался над женой и употреблял наркотики, это привело к частым скандалам, и они разбежались. В последние несколько месяцев пара уже не проживала вместе и шел бракоразводный процесс. Лукаш пришел к жене в тот момент, когда она была одна и между ними произошел трагический скандал.

Сиротой осталась 3-летняя дочка Людмилы, а ее мужу грозит самая суровая мера наказания по законам Польши – пожизненное заключение.

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