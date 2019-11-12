В Польше в морозилке для фруктов обнаружили тела украинцев: детали трагедии

В Польше погибли два украинца, которые работали на одном из складов в Садковице. Их тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов. Об этом 12 ноября передает польское издание rmf24.pl.

По словам сержанта Агаты Кравчик из Повятского управления полиции в Раве Мазовецкой, информация об обнаружении двух тел поступила в воскресенье от владельца хранилища.

Граждане Украины в возрасте 28 и 46 лет жили на участке, где произошла трагедия.

Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах они оказались в бескислородной морозильной камере, которая представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу, ведь зайти туда означает подвергнуть себя смертельной угрозе.

В Польше при загадочных обстаятельствах умерли два украинца - тела обнаружили в морозильной камере для фруктов (Фото: policja.pl)

Тела украинцев вынесли из морозилки пожарные на улицу, после чего их осмотрели медики и констатировали смерть, пишет Gazeta Wyborcza.

Затем сотрудники полиции, которые охраняли это место, допросили свидетелей и сообщили посольству Украины о произошедшем

Расследование по делу ведется районной прокуратурой в Раве Мазовецкой.

Садковице - село в Польше с населением в полтысячи человек, в Садковице Равского уезда Лодзинского воеводства.

В Польше полиция расследует смерть двух украинцев в Садковице (Фото: Agencija Gazeta / lodz.wyborcza.pl)