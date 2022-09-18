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В Польше 17-летняя местная жестоко избила украинских девушек-подростков: детали ЧП

Фото: Польская полиция (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Польше 17-летняя студентка одного из техникумов города Ченстохова избила двух 15-летних украинок. Одну из них она повалила на землю и била коленом по голове.

Об этом сообщает Dziennikzachodni.pl.

Что именно случилось

Как известно, инцидент произошел еще 12 апреля, но сообщили о нем только сейчас, когда агрессоршей занялась прокуратура.

В тот момент еще 17-летняя (сейчас ей 18) студентка переходила сквер Солидарности в сопровождении знакомого. Когда она заметила двух 15-летних гражданок Украины, то без видимой причины подошла к ним и стала оскорблять их национальностью.

Она ударила одну из девушек в лицо, а другую схватила за волосы, повалила на землю и побила коленом по голове и животу. Агрессоршу оттащил ее товарищ, после чего они оба скрылись.

Но недалеко. На следующий день одна из пострадавших украинок заметила обидчицу на улице и рассказала об этом своей тете. Та пыталась выяснить у нападавшей причины нападения, но студентка начала оскорблять женщину.

Как накажут виновницу

Украинки заявили в полицию и агрессоршу быстро обнаружили. Против нее открыли производство по обвинению в совершении насильственных действий против граждан Украины и публичном оскорблении из-за национальной принадлежности. Подозреваемая уже признала вину и покаялась.

В Польше насилие из-за национальной принадлежности карается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. В случае квалификации преступления как хулиганство, ей может грозить 6 месяцев лишения свободы.

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