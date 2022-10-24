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У Польщі запрацювала "гаряча лінія", що допоможе знайти зниклих біженців з України

Фото: для українських біженців у Польщі створили "гарячу лінію" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Головне управління поліції Польщі запустило спеціальну "гарячу лінію" - запровадило телефонний зв'язок та контакти електронною поштою - куди біженці з України можуть повідомити про випадки торгівлі людьми, сексуальні злочини та зникнення переселенців та членів їхніх родин.

Про це повідомляє nowiny.pl.

На ці контакти Центру пошуку зниклих безвісти польської поліції можна надіслати відомості та отримати допомогу в ситуаціях, пов'язаних зі зникненням осіб, які в'їхали до цієї країни у зв'язку з війною РФ проти України.

Куди звертатися:

  • спеціальний номер телефону 47 72 123 07 (для тих, хто дзвонить з-за кордону +48 47 72 123 07)
  • електронна скринька: cpozkgp@policja.gov.pl

Крім підрозділів поліції, Центр співпрацюватиме з державними та громадськими організаціями, що працюють із правоохоронцями щодо пошуку зниклих безвісти.

Інформацію про всі форми торгівлі людьми можна надіслати до поліції на електронну адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Крім того, працює спеціальна довідкова лінія за номером: 47 72 56 502 (для тих, хто дзвонить з-за кордону: +48 47 72 56 502). Зателефонувавши за цим номером, ви можете надати інформацію про торгівлю людьми, а також сексуальні злочини, педофілію та дитячу порнографію.

Телефон довіри також використовується для зв'язку з неурядовими організаціями для допомоги жертвам таких злочинів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до яких країн українцям стало складніше отримати візи.

А також перед цим писали, що радять біженці з-за кордону про те, в яку країну зараз краще виїхати.

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Польща