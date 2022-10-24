У Польщі запрацювала "гаряча лінія", що допоможе знайти зниклих біженців з України

На ці контакти Центру пошуку зниклих безвісти польської поліції можна надіслати відомості та отримати допомогу в ситуаціях, пов'язаних зі зникненням осіб, які в'їхали до цієї країни у зв'язку з війною РФ проти України.

Куди звертатися:

спеціальний номер телефону 47 72 123 07 (для тих, хто дзвонить з-за кордону +48 47 72 123 07)

електронна скринька: cpozkgp@policja.gov.pl

Крім підрозділів поліції, Центр співпрацюватиме з державними та громадськими організаціями, що працюють із правоохоронцями щодо пошуку зниклих безвісти.

Інформацію про всі форми торгівлі людьми можна надіслати до поліції на електронну адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Крім того, працює спеціальна довідкова лінія за номером: 47 72 56 502 (для тих, хто дзвонить з-за кордону: +48 47 72 56 502). Зателефонувавши за цим номером, ви можете надати інформацію про торгівлю людьми, а також сексуальні злочини, педофілію та дитячу порнографію.

Телефон довіри також використовується для зв'язку з неурядовими організаціями для допомоги жертвам таких злочинів.