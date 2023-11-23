У Польщі українець убив дружину та двох дітей та жив із тілами 5 днів: деталі трагедії

Життя Сергія до трагедії

Сергій Т. із невеликого містечка Пущикове біля Познані був відомим шеф-кухарем до того, як убив своїх близьких. Він приїхав з України, щоб працювати у найкращих ресторанах Польщі. Його кар'єра почала руйнуватися, коли він захопився алкоголем.

Сам чоловік родом із Козятина, де він працював шеф-кухарем у ресторані.

"У дитинстві я мріяв працювати кухарем і з ранніх років постійно допомагав бабусі на кухні", - розповідав він раніше.

Після школи він поїхав у Москву вчитися майстерності кулінара. У 22 роки Сергій став шеф-кухарем і працював у елітних ресторанах столиці РФ. Його кар'єра розвивалася. Перед від'їздом до Польщі працював у ресторані у Козятині. Саме там він зустрів Юлю - свою майбутню дружину, в неї він закохався з першого погляду.

Сергій був гарним кухарем (Скріншот)

У 2018 році Сергій приїхав до Польщі та влаштувався на роботу до ексклюзивного ресторану. За словами колег, він був майстром своєї справи та творив дива на кухні.

Життя у Польщі

За рік після приїзду до Польщі до Сергія приєдналася його дружина Юлія. Їхні дочки Дарія та Марія народилися саме тут. З парою також жив син Юлії від попередніх стосунків. Вони зняли невеликий будинок поблизу Познані. Здавалося, на них чекає щасливе життя в маленькому містечку Пущикове.

З дружиною Юлею Сергій познайомився у Козятині (Скріншот)

Справи в сім'ї йшли непогано. Сергій працював, Юлія займалася будинком та дітьми. Дівчатка ходили до дитячого садка, 11-річний син Юлії ходив до сусідньої школи. Ідилія, мабуть, тривала б, якби не алкоголь.

42-річний чоловік все частіше "заглядав у чарку". Зрештою, він втратив роботу, накопичив борги, а вдома почалися сварки.

Вбивство

Після однієї зі сварок із дружиною він вирішив убити її. Це з'ясувалося на його допиті. 13 листопада, коли його дружина та діти вже спали, він піднявся нагору, взяв за шию 29-річну Юлію і тримав її, доки вона не перестала дихати. Він не хотів вбивати дітей, але коли його дочки прокинулися, він задушив їх, оскільки вони бачили злочин.

Сергій убив Юлю та своїх дітей (Скріншот)

Вижив лише 11-річний син Юлії. Хлопчик спав у іншій кімнаті. Наступного дня вітчим повідомив йому, що його сестри та мати захворіли на ковід і перебувають у лікарні, а палати на першому поверсі стерилізуються і його не пустили туди.

Насправді за дверима в кімнаті будинку були тіла Юлії та її дочок. Так тривало п'ять днів.

Мама Юлі змусила вбивцю зізнатися у скоєному. Дорогою до торгового центру Сергій повідомив синові дружини, що його мати та сестри померли. Там же в магазині він підійшов до охоронця та зізнався у потрійному вбивстві. Чоловіка одразу затримали, а за вказаною адресою виїхала поліція.

Сергій Т. повністю визнав свою провину. Йому висунуто звинувачення за трьома пунктами звинувачення у вбивстві з прямим наміром. На допиті він був спокійний, але тільки наприкінці, коли прокурор спитав, чи шкодує він про скоєне, розплакався.

Наразі 42-річному українцю загрожує довічне ув'язнення за потрійне вбивство.