У Польщі раптово померла 12-річна українка: дівчинка знепритомніла і перестала дихати

Трагедія сталася у місті Устка у Поморському воєводстві у вівторок, 7 березня.

Зазначається, що до порятунку дівчинки були залучені всі місцеві екстрені служби. На жаль, зусилля не дали позитивного результату.

"Нас повідомила жителька Устки, яка помітила, що її 12-річна дочка, з якою вона була вдома, знепритомніла і перестала дихати", - розповів представник поліції Слупська Якуб Багінський.

Спочатку на місце виклику приїхала бригада "швидкої допомоги", проте медикам та рятувальникам незабаром знадобилася допомога пожежників, оскільки був потрібен кисень.

"Повідомлення ми отримали о 15.10. Одне відділення ДСНС виїхало на вулицю Легіонів, щоб допомогти бригаді рятувальників. Пожежники надали кисень з наших ресурсів, тому що в реанімаційному місці не було кисню, і нас попросили допомогти", - каже представник Державної пожежної служби у Слупську Петро Басараб.

У поліції констатують, що незважаючи на зусилля щодо реанімації, дівчинка померла.

Правоохоронці на місці події провели процесуальні дії під керівництвом прокурора, який ухвалив рішення про проведення розтину тіла.

Слідчі з'ясовують усі обставини, що спричинили раптову смерть юної українки. Матері дівчинки надали україномовного психолога.