У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)
У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями та вантажівкою - внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталася на автостраді А4 біля міста Тарнов.
Про це повідомляє польське видання krakow.wyborcza.pl.
Аварія сталася в суботу близько четвертої години ранку, коли автобус, що прямував у бік Жешува, обганяв фуру. У бусі їхали шість громадян України.
За даними правоохоронців, водій мікроавтобуса, ймовірно, не впорався з керуванням, заїхав на зелену смугу, після чого транспорт перекинувся.
Водій вантажівки почав гальмувати, і в задню частину транспортного засобу врізався автомобіль.
У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію (фото: facebook.com/112Tarnow)
"На момент прибуття на місце ДТП під транспортним засобом перебувала одна людина. Це 12-річна дитина, яка загинула миттєво. Його матір і тяжко пораненого шестирічного хлопчика доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
На місці трагічної аварії працювала поліція та співробітники прокуратури, які встановлюють усі деталі та обставини події.
Смертельна ДТП з автобусом сталася біля Тарнова (фото: facebook.com/112Tarnow)
Раніше повідомлялося, що на початку жовтня у Польщі зіткнулися автобус, мінібус, евакуатор та фура, і всі водії транспортних засобів були українцями.
Також ми писали, що перед цим узимку в Польщі сталася ДТП з українцями, і в момент аварії в автобусі було 27 людей.