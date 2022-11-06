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У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)

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Польща, Неділя 06 листопада 2022 14:27
У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото) Фото: автобус з українцями перекинувся в Польщі (facebook.com/112Tarnow)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями та вантажівкою - внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталася на автостраді А4 біля міста Тарнов.

Про це повідомляє польське видання krakow.wyborcza.pl.

Аварія сталася в суботу близько четвертої години ранку, коли автобус, що прямував у бік Жешува, обганяв фуру. У бусі їхали шість громадян України.

За даними правоохоронців, водій мікроавтобуса, ймовірно, не впорався з керуванням, заїхав на зелену смугу, після чого транспорт перекинувся.

Водій вантажівки почав гальмувати, і в задню частину транспортного засобу врізався автомобіль.

У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)

У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію (фото: facebook.com/112Tarnow)

"На момент прибуття на місце ДТП під транспортним засобом перебувала одна людина. Це 12-річна дитина, яка загинула миттєво. Його матір і тяжко пораненого шестирічного хлопчика доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці трагічної аварії працювала поліція та співробітники прокуратури, які встановлюють усі деталі та обставини події.

У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП, загинув 12-річний хлопчик (фото)

Смертельна ДТП з автобусом сталася біля Тарнова (фото: facebook.com/112Tarnow)

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня у Польщі зіткнулися автобус, мінібус, евакуатор та фура, і всі водії транспортних засобів були українцями.

Також ми писали, що перед цим узимку в Польщі сталася ДТП з українцями, і в момент аварії в автобусі було 27 людей.

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ДТП Польща