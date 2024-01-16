UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі 18-річний українець втратив дві ноги: деталі трагедії

У Польщі українець втратив дві ноги (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

Українець у Польщі втратив дві ноги під час роботи на виробництві. 18-річний чоловік працював на меблевій фабриці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на польське видання RMF24.

Деталі трагедії у Польщі

Трагедія сталася у польському місті Янкова. Там на меблевій фабриці верстат затяг ноги 18-річного українця. Хлопцеві вдалося вибратися, проте травми ноги виявилися незворотними. Відбійник відрізав обидві ноги до коліна.

На меблеву фабрику прибули медики і спробували витягти з дереворізального верстата хлопця ноги, але було вже пізно.

Поліція під наглядом прокуратури проводить процесуальні заходи щодо з'ясування причин нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого 18-річний чоловік втратив ноги, повідомив начальник управління.

Відомо, що громадянин України працював на заводі за контрактом. Дії прокуратури у справі залежатимуть від висновків поліції.

"У таких ситуаціях важливо все вивчити та зібрати докази та зробити відповідні висновки", - додав Мацей Мелер, представник районної прокуратури.

 

Раніше ми писали, що під Києвом батько вбив немовля, бо воно плакало.

Нагадаємо, що 26-річна мати трьох дітей померла після косметичної операції на сідницях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщаработа в Польше