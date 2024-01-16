У Польщі 18-річний українець втратив дві ноги: деталі трагедії

Деталі трагедії у Польщі

Трагедія сталася у польському місті Янкова. Там на меблевій фабриці верстат затяг ноги 18-річного українця. Хлопцеві вдалося вибратися, проте травми ноги виявилися незворотними. Відбійник відрізав обидві ноги до коліна.

На меблеву фабрику прибули медики і спробували витягти з дереворізального верстата хлопця ноги, але було вже пізно.

Поліція під наглядом прокуратури проводить процесуальні заходи щодо з'ясування причин нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого 18-річний чоловік втратив ноги, повідомив начальник управління.

Відомо, що громадянин України працював на заводі за контрактом. Дії прокуратури у справі залежатимуть від висновків поліції.

"У таких ситуаціях важливо все вивчити та зібрати докази та зробити відповідні висновки", - додав Мацей Мелер, представник районної прокуратури.