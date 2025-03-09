Половина людства походить від Ямної культури на території України? Вчені зробили сенсаційне відкриття

Нове дослідження ДНК показало, що половина людей, які живуть на нашій планеті сьогодні, походять з культури, яка жила на території України 5000 років тому. Ба більше - саме звідти почався розвиток різних мов.

Що відомо про сенсаційне відкриття вчених і де знаходиться місце проживання цієї культури, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Wall Street Journal.

Від Ямної культури походить 4 млрд людей

Історики та лінгвісти століттями шукали колиску індоєвропейців, стародавнього народу, який сформував історію та створив найбільшу у світі мовну сім'ю, якою зараз розмовляє 40% людства. І з'ясували неймовірне - майже 4 млрд людей, які живуть сьогодні, походять від Ямної культури, що існувала на території України 5000 років тому.

"Народи Європи та Західної Азії, а також усі, хто походить від своїх міграцій по земній кулі, а це приблизно 4 млрд людей, що живуть сьогодні, - можуть простежити своє походження від Ямної культури, невеликої спільноти скотарів, яка жила 5000 років тому на території сучасної України", - стверджують вчені.

Дослідники з лабораторії Райха провели аналіз ДНК з останків приблизно 450 доісторичних людей, взятих з різних місць у Європі (близька 100), а також дані з 1000 раніше відомих стародавніх зразків.

Далі науковці з'єднали генетичні докази з археологією та лінгвістикою. І виявили, що десь 3000 років до нашої ери раніше невідомий народ мігрував від річки Волги в український степ на північ від Чорного моря, змішався з місцевим населенням і утворив Ямну культуру.

Де був центр Ямної культури?

Генетичною колискою Ямної культури вважали українській хутір Михайлівку - це Херсонська область, яка зараз окупована Росією. Звідти вони вибухнули через Євразію, поширюючи свої гени та свій спосіб життя від сучасної Португалії до Монголії. Археологи та генетики впевнені, що це розселення визначає більшу частину світової генетичної та культурної спадщини донині.

"Вони змінили населення Європи й, зрештою, світу", - додають дослідники.

Виявилось також, що їхня мова, яка не була записана, але може бути частково реконструйована лінгвістами, була предком 400 пізніших мов, включаючи латинську та грецьку, англійську та російську, урду та німецьку.

Вчені підкреслюють, що це нове дослідження показує, що стародавні цивілізації, які ми зазвичай вважали антагоністами - римляни та кельти, перси та македонці - мали цю генетичну та культурну спадщину. Осередок Ямної культури 5000 років тому (скриншот)

Чому цю культуру називали Ямною?

Що цікаво, ці стародавні люди не називали себе ямними. Цю назву придумали археологи від українського слова "яма", оскільки представники цієї культури мали традицію ховати важливих людей у ямах під курганами.

Вони також були першими людьми, які їздили верхи та використовували колісні вози - технології, які дозволили їм підкорити євразійський степ.

ДНК вдалося знайти у багатьох місцях, оскільки ці стародавні європейці змішували свою слину з березовим дьогтем, щоб зробити клей для ремонту горщиків і прикріплення наконечників стріл.

Лабораторія Райха у Гарварді має одну з найбільших у світі баз даних стародавньої ДНК і використовує власне програмне забезпечення для аналізу генів, розроблене спеціально з Ніколасом Паттерсоном, британським математиком, який раніше працював дешифрувальником у розвідслужбах Великобританії.

"Ідею про те, що мови Європи, Ірану та Індії походять від однієї стародавньої мови, вперше запропонував сер Вільям Джонс, британський колоніальний суддя в Індії XVIII століття. Джонс сам навчився санскриту, щоб тлумачити місцеві закони, і припустив, що давньоіндійська мова має спільного предка з латинською, грецькою та староіранською", - говорять вчені.

Дослідження ДНК показують, що протоямне населення мігрувало з Поволжя до Анатолії, поширюючи по дорозі свою мову. Деякі лінгвісти поки що стримано ставляться до нового дослідження.

"Одних тільки генетичних доказів ніколи не буде достатньо, щоб довести походження мови", - сказав дослідник стародавньої ДНК з Тартуського університету в Естонії.

Завойовники та розповсюджувачі своєї ДНК

За словами професора Райха, для народів, які жили в Євразії до появи Ясної культури, бути завойованим було рівносильним "культурному стиранню". Стирання також часто було фізичним. У багатьох місцях ДНК корінних чоловіків зникає після прибуття представників Ямної культури, тоді як ДНК корінних жінок можна простежити в наступних поколіннях.

Це свідчить, що корінних чоловіків винищували у популяції землеробів і мисливців-збирачів, а уцілілих жінок залучали до своєї спільноти.

"Ямні люди спочатку були темношкірі, з темним волоссям і карими очима, а їхні нащадки в Західній Європі успадкували гени блакитних очей і світлішої шкіри від жінок, яких вони підкорили", - додають вчені. Де жили Ямні люди (скриншот)

І Стоунхендж теж вони?

Вчені вважають, що саме це сталося з високорозвиненою цивілізацією, яка побудувала Стоунхендж в Британії. Незабаром після того, як споруда була завершена, а це сталося у 2500 році до н.е., нащадки ямних степових вершників висадилися на берегах Британії. Згідно з аналізом зразків ДНК того часу, за кілька років після їхнього прибуття близько 99% корінного населення зникло.

Експерти вважають, що експансія Ямної культури, була релігійною чи ідеологічною причиною. Оскільки вони не залишили письмових записів, неможливо точно знати, у що вони вірили й що спонукало їх розширювати свій шлях. Але стародавні епоси народжених ними культур, включаючи індуїстську "Рігведу" та "Іліаду" Гомера, свідчать про те, що вони прославляли битву та розширювалися шляхом колонізації.

Археологічні дані з їхніх поселень і могильників вказують, що молодих ямних чоловіків навчали полювання, скотарства, верховій їзді, рибальству, і обов'язково - бути воїнами. Аналіз культур, які пішли від Ямної, показав, що вони мали патріархальну соціальну культуру, за якою первістки успадковували все майно батьків.

Ця система первородства створила "експансивний динамізм", який заохочував молодших синів починати завоювання.

Ямна культура мала й інші відмінні ознаки - у дослідженнях, які порівнюють їхні скелети з іншими сучасними групами, показують, що вони були вищими за інші культури й дослідники вважають, що це завдяки споживанню м'яса та молочних продуктів.

Крім того, в останках ямних людей були знайдені сліди Yersinia pestis - бактерії, що викликає чуму. Вчені припускають, що ямні люди, можливо, виробили імунітет до хвороби й використовували її як "біологічну зброю", яка знищувала конкурентів. Як виглядають поховання Ямних людей (скриншот)

Арійці теж пішли від Ямних людей

Однією групою, що походить від Ямної культури, були арійці, які сформували культури стародавньої Індії та Ірану. У 20-му столітті термін "арійці" став асоціюватися з перевагою білої раси після того, як теоретики расизму хибно визначили їх як німецьку расу завойовників, вищих за інших європейців.

Нове відкриття показує, що більшість людей в Європі мають спільних предків Ямної культури як один з елементів складної генетичної спадщини, яка також включає ДНК попередніх груп мисливців-збирачів і землеробів, а також пізніших міграційних народів, таких як гуни чи монголи.

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