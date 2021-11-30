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Полоскать горло при ангине очень опасно, - Комаровский

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Вторник 30 ноября 2021 07:03
Полоскать горло при ангине очень опасно, - Комаровский Фото: Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровский заявил, что полоскать горло при ангине ненужно. Кроме того, это очень опасно, потому что такой способ лечения - прямой путь к инвалидности.

Об этом известный педиатр рассказал в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

По словам Комаровского, при ангине полоскание горла просто бесполезная вещь и опасная.

"Лечить полосканиями ангину - это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь", - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что антибиотики детям дают в виде сладких сиропов и суспензий, которые мгновенно всасываются при приеме внутрь. А вот уколы детям никогда не делают.

Если вашему ребенку врач предлагает колоть антибиотик, то Комаровский советует сразу же найти другого лечащего врача.

Если же у ребенка болит горло, но это не ангина, а какая-то острая респираторная инфекция, то смысла полоскания тоже нет.

"Когда на миндалинах засохла слизь, и мы прополощем горло, тогда слизь исчезнет, поэтому нам станет легче? Тогда возникает вопрос: "Почему слизь засохла?" - добавил он.

По словам врача, слизь засыхает, потому что ребенок находится в помещении, где жарко и сухо. Кроме того, организму не хватало жидкости, и он дышал ртом, а не носом.

Напомним, Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилке.

Ранее Комаровский сделал важное предупреждение о тестах на аллергию перед вакцинацией от COVID-19.

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Евгений Комаровский
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