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З полону повернувся пастор з "Азовсталі", який пройшов теракт у Оленівці і вважався загиблим

Колаж РБК-Україна: пастор з "Азовсталі" був звільнений з російського полону
Автор: Володимир Костирін

Серед 130 звільнених із російського полону українських захисників є пастор Анатолій Волошин, який брав участь в обороні блокадного Маріуполя і був тяжко поранений, пройшов через жахи у казематах окупантів та пережив теракт в Оленівці. Родина священика вважала його загиблим.

Про це розповів капелан Геннадій Мохненко у своєму Facebook.

Пастор разом з іншими воїнами Сил оборони України був звільнений у рамках обміну військовополоненими з РФ, що відбувся вчора, 7 березня.

"Сиджу ридаю... Давлюсь сльозами Вдячності Богу... Обмін полонених... Крайній праворуч - один із пасторів нашої Церкви, мій друг Анатолій Волошин! 30 років ми разом служили Богу і людям. Останні місяці його вважали загиблим", - пише капелан.

Він зазначив, що Волошин зі зброєю в руках захищав заблокований російськими інтервентами Маріуполь, де отримав тяжке поранення.

"Потім "Азовсталь"... Дуже довгий полон... Після вибуху рашистами колонії з бійцями "Азова" дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог", - розповідає Мохненко з "Капеланського батальйону Маріуполь".

Він також зізнається, що на той момент ридав усю ніч, при цьому не втрачав надію.

"Надія виявилася не марною! Анатолій - вдома в Україні!" - зазначає капелан.

Пастор Анатолій Волошин серед інших звільнених українських захисників на цьому знімку крайній праворуч (фото: t.me/ermaka2022)

У коментарях до посту Мохненко подякував усім за теплі слова підтримки та добрі побажання, і додав, що вже зміг поспілкуватися зі своїм воскреслим другом телефоном.

"Днями, якщо Господь дозволить і повернуся з Бахмутського району живим, побачимося... Дякую всім за молитви" - пише він.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими 7 березня, під час якого звільнили 126 захисників та 4 захисниць: це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - з "Азовсталі".

Також у Робочій групі Координаційного штабу повідомили, що майже всі звільнені українці мають поранення чи захворювання.

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МаріупольпасторОбмін полоненимиВійна Росії проти України