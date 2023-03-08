З полону повернувся пастор з "Азовсталі", який пройшов теракт у Оленівці і вважався загиблим

Пастор разом з іншими воїнами Сил оборони України був звільнений у рамках обміну військовополоненими з РФ, що відбувся вчора, 7 березня.

"Сиджу ридаю... Давлюсь сльозами Вдячності Богу... Обмін полонених... Крайній праворуч - один із пасторів нашої Церкви, мій друг Анатолій Волошин! 30 років ми разом служили Богу і людям. Останні місяці його вважали загиблим", - пише капелан.

Він зазначив, що Волошин зі зброєю в руках захищав заблокований російськими інтервентами Маріуполь, де отримав тяжке поранення.

"Потім "Азовсталь"... Дуже довгий полон... Після вибуху рашистами колонії з бійцями "Азова" дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог", - розповідає Мохненко з "Капеланського батальйону Маріуполь".

Він також зізнається, що на той момент ридав усю ніч, при цьому не втрачав надію.

"Надія виявилася не марною! Анатолій - вдома в Україні!" - зазначає капелан.

Пастор Анатолій Волошин серед інших звільнених українських захисників на цьому знімку крайній праворуч (фото: t.me/ermaka2022)

У коментарях до посту Мохненко подякував усім за теплі слова підтримки та добрі побажання, і додав, що вже зміг поспілкуватися зі своїм воскреслим другом телефоном.

"Днями, якщо Господь дозволить і повернуся з Бахмутського району живим, побачимося... Дякую всім за молитви" - пише він.