"Їй не надали допомогу". У пологовому будинку Києва за дивних обставин померла породілля

У Києві за дуже дивних обставин померла породілля та її малюк. Рідні у трагедії звинувачують лікарів.

Деталі трагедії

36-річна Тетяна Стрілець потрапила до пологового будинку №4 Києва в Оболонському районі столиці з високою температурою. Вночі вона народила мертву дитину, а на ранок померла сама.

Жінка була на 36-му тижні вагітності, також у неї вже було двоє дітей. 13 липня Тетяні стало погано, у неї піднялася температура, тож чоловік викликав "швидку".

“Буквально за кілька годин скупився, все, що потрібно було для дитини. Тоді мені зателефонувала дружина і каже, що дитина не дихає по УЗД. Народжуватиме сама, бо вони їй сказали, що викликатимуть перейми, поставлять крапельницю. Я приїхав туди. Ми з нею поспілкувалися", - розповів чоловік померлої Олександр.

Перед пологами лікарі просили підписати документ на утилізацію тіла дитини. Він відмовився і повідомив, що це обговорить із дружиною.

О першій годині ночі Олександру зателефонувала дружина і сказала, що все нормально.

"Але дитина мертва. На задньому плані сильно мене запевняли, що буде все гаразд, ми зараз їй ставимо якусь крапельницю і все буде чудово. Дружина сказала, що все добре, їхати не треба. Ну і в нас їхати вже не можна, тому що комендантська година. О сьомій ранку я почав дзвонити на телефон, - вже ніхто не піднімав слухавку", - зазначив чоловік.

Вранці йому передзвонили та повідомили про смерть дружини.

За його словами, він був обурений спілкуванням зі співробітниками пологового будинку. Телефоном медики його запевнили, що нема потреби приїжджати зараз, тільки після експертизи.

Олександр повідомив, що дружина померла від втрати крові, він не може зрозуміти, як могли таке допустити у лікарні.

Рідні не вірять лікарям

Олександр вважає, що лікарі хочуть приховати справжню причину трагедії.

"Нам відразу сказали, що у неї тромб відірвався легеневий, ми все знімали на телефон. Але ми отримали висновок патологоанатома, що виявилася фахівцем дуже порядним, написавши в заключенні геморагічний шок, внутрішньочеревна кровотеча, розрив маткової частини шийки матки. Їй не надали допомогу професіонально, залишили у кімнаті, де стояло гінекологічне крісло на першому поверсі", - сказав він.

Що кажуть у лікарні

У пологовому будинку запевняють, що зробили все можливе. Також лікарі кажуть, що вагітну жінку було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги із внутрішньоутробною загибеллю плода.

Пологи у Тетяни почалися майже одночасно із прибуттям до медичного закладу.

"Жінка народила того ж дня, на жаль, мертвого хлопчика. Крововтрата при пологах була невелика, тому, згідно з усіма нашими протоколами, у післяпологовому періоді жінка знаходилася в пологовому залі. У жінки були звичайні післяпологові виділення. Важкий стан пацієнтки розвинувся раптово. Їй проводили реанімаційні заходи, які, на жаль, ефекту не дали і жінка померла", - розповіла виконувач обов'язків директора Київського міського центру репродуктивної та пренатальної медицини Оксана Голікова.

Наразі ведеться розслідування трагедії. У Тетяни з чоловіком залишилися двоє дітей - восьмирічна донька та трирічний син.