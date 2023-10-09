У пологовому Білої Церкви померла вагітна з ненародженою дитиною: рідні шоковані лікарнею та діями медиків

Майже тиждень провела під наглядом лікарів

38-річну Марину Ситнікову було госпіталізовано 27 вересня. У вагітної на 7 місяці був підвищений тиск, задишка і вона дуже погано почувалася.

За словами сестри, вагітність у Марини протікала нормально, і лікарі обіцяли її швидко відпустити додому. Вагітність була бажаною, подружжя чекало на доньку.

"Сестра моя була на сьомому місяці вагітності. Їй було 38 років. Вагітність протікала нормально. Буквально перед тим, як потрапити до лікарні, у неї з'явилася задишка, скакав тиск, було прискорене серцебиття. Вона на це скаржилася, що погано почувається", - розповіла Ірина Григор.

Жінка стояла на обліку у приватній клініці та при погіршенні самопочуття, одразу сходила на прийом до свого терапевта. Їй виписали пігулки, і стан не покращав. А потім раптом їй стало ще гірше - почала німіти рука, обличчя, пливло перед очима. Коли сестра прийшла, вони вирішили викликати швидку.

Медики зробили кардіограму, яка показала тахікардію, тиск був підвищений, пульс прискорено. Рідним лікарі сказали, що за вагітності таке трапляється і запропонували госпіталізацію. Вони спочатку відмовилися, але потім вирушили до лікарні самостійно - до Білоцерківського пологового будинку.

Поки Марина лежала в лікарні, її самопочуття особливо не покращало - їй було важко дихати, ходити. Вона самостійно не могла дійти від палати до туалету, що знаходиться наприкінці коридору.

"Виходила вона до нас, ледве доходила, ми в коридорі на неї чекали, навіть не на нижньому поверсі. Лікарі пояснювали, що в неї просто йде якась стурбованість зсередини, що нічого такого немає. Що вони тиск їй нормалізували. Була задишка нібито через те, що плід росте і може її давати. Її лікар казала: "Я вас відпущу додому тоді, коли ви дійдете до туалету в кінці коридору". Вона соромилася ходити на відро, але їй важко було ходити", - розповіла Ірина.

Поки жінка була у відділенні, їй жодного разу не зробили кардіограму та не проводили жодних інших обстежень. Мало того, за словами рідних, вагітній забороняли користуватися душем, розташованим на поверсі, а рідних до палати до неї не пускали.

"Вона хотіла, але їй сказали, що це душ для медперсоналу. Одного разу Максим узяв миску, ліжко, одяг і поїхав туди з наміром, що я зайду до палати. Я взяла вдома все, що я мала: шапку, маску, бахили. Зайшла до неї в палату в халаті, набрала води, ми помили її. Коли я пішла винести відро, за мною зайшла медсестра і сказала, що це "одноразова акція, давайте всі на вихід", - додала сестра.

Марина та Максим чекали на доньку (фото з архіву сестри)

Рідним не повідомили про смерть пацієнтки

Напередодні трагедії до Марини приїхав чоловік Максим. Жінка дуже просила рідних заплатити за одномісну палату, яка звільнилася на поверсі - там є окремий туалет, а їй взагалі дуже важко.

Максим допоміг розкласти їй речі й вона залишилася в одномісній палаті одна. Потім увесь вечір з нею листувався і відчував, що вона стурбована і налякана.

А 2 жовтня вранці він прокинувся рано та виявив, що вона ніде не відповідає, а телефон вимкнено. Він одразу ж поїхав до лікарні, піднявся на поверх і попросив покликати Ситнікову з 12 палати. Там йому відповіли, що її немає в палаті, і чоловік подумав, що вона вже народжує.

У відділенні Максиму сказали, що дружину перевели на 5 поверх та відправили туди із запитаннями. Поки він піднімався, йому зателефонували та попросили спуститися до кабінету головного лікаря. А там повідомили, що його дружина та дитина померли з невідомих причин.

"Він запитав, що сталося. А вони кажуть, що не знають: "Ми не знаємо, що трапилося, трапилася трагедія". Лікар мені пояснив, що це могло з нею трапитися вдома, на вулиці, на дитячому майданчику. На що я пояснила "Якщо ви бачили, що їй важко, чого ви знімаєте з себе відповідальність, чого ви не відправляєте до Києва? Чому ви не передзвонили рідним і не сказали?", - розповіла сестра Марини.

Рідні впевнені, що у смерті Марини винні лікарі (фото з архіву сестри)

Рідні звинувачують лікарів у недбалості

За результатами розтину Марина померла від флебіту та тромбофлебіту нижніх кінцівок. Рідні звинувачують лікарів Білоцерківського будинку у недбалості та стверджують, що лікарі не зробили нічого, щоб врятувати жінку та її дитину.

"Лікарі всі працюють, вони на своїх посадах. Я хочу, щоб винних було покарано. Тому що вони бачили її стан, бачили, що з нею відбувається, скільки їй років і на якому місяці вона вагітна. Це недбалість лікарів", - наголошує Ірина. .

Вона додала, що лікарі у відділенні просто чекали, доки рідні заплатять за палату із нормальними умовами.

"Коли лікар каже "Дійдеш у туалет - ми тебе випишемо додому", коли в лікарні тобі не дають користуватися душем, у мене складається враження, що за нього треба заплатити гроші. У нас зараз немає жодної пандемії. Я, коли зайшла до лікарні, була одягнена повністю, але мене виганяли. Коли вона лежала під крапельницею, у неї не була помита тарілка. Прийшла до неї роздавачка і не насипала їсти, бо в неї не був помито посуд. Вони навіть тарілку їй не помили. Як це називається? Потрібно платити в кишеню?", - додає сестра.

Що кажуть у пологовому будинку

Головний лікар Білоцерківського пологового будинку Юрій Кух публічно повідомив, що ініціював внутрішнє розслідування та сприятиме слідству. Він висловив щирі співчуття сім'ї та близьким.

"За фактом того, що сталося, правоохоронні органи проводять розслідування. Я, як керівник підприємства, хочу наголосити: я особисто всебічно сприятиму органам слідства, щоб подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, з моєї ініціативи проводиться внутрішнє розслідування. У разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування виправдання не буде нікому", - сказав він.

Тим часом у поліції Київської області повідомили, що за фактом смерті вагітної жінки вже розпочали досудове розслідування за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним чи фармацевтичним працівником (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу).

Наразі призначено відповідні експертизи, збирається повна інформація.