Полный зашквар: в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" (фото)

В оккупированном Донецке боевики сделали памятник бывшему главе боевиков "ДНР" Александру Захарченко. При этом данную скульптуру сильно "разнесли" пользователи сети.

Оригинальный снимок опубликовало новостное издание боевиков "Инцидент ДНР". После этого фото скульптуры разлетелось по сети с многочисленными комментариями к нему.

Памятник Захарченко (фото: twitter.com/Lana_mem)

Вот, как оценивают памятник люди:

Мне кажется, что на памятнике слишком вытянутое лицо, что-то схожее с памятником Кобзона, что-то вообще левое. Тот, кто делал, состарил его и "чуть исказил" лицо;

Просто совсем другой человек. Черты лица, выражение, все. И мне кажется, что его было более уместно изваять не в классическом костюме, уж точно;

Найди 10 отличий;

Я и больше найду...это просто разные люди...

Это полный зашквар. Кто угодно, но только не он. Ужас.

Вообще не похож;

Ужасно, Батю только в коме воспринимаю;

Вообще не тот человек;

Не похож, и старик какой-то...

Скриншоты с Twitter

Напомним, что в "ДНР" со скандалом отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина. В Донецке организаторы концерта не захотели иметь проблемы и отменили мероприятие.

Ранее сообщалось о том, что террористы "ДНР" выдали новый фейк о захвате украинских территорий.

Мы также писали о том, что на Донбассе убили сына одного из главарей "ДНР" рэпера Егора "Борзини".