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Полный отказ от этого продукта может довести до инфаркта

Автор: Светлана Мащенко

Медики выяснили, что отказ от этого продукта питания чреват серьезными проблемами со здоровьем - начиная от слабости и головокружений и заканчивая инфарктом и инсультом. Речь идет об обычной соли.

Об этом пишет newsyou.info

Соль необходима для организма, говорят медики. И хотя ее избыточное употребление также чревато проблемами со здоровьем, впадать в другую крайность и полностью отказываться от соленого тоже нельзя. Если только вам это не прописал врач из-за заболевания почек.

Суточная норма соли для взрослого человека среднего роста и веса, составляет около пяти граммов (в 1 ч. л. с горкой - 10 г соли). Особенно переизбыток вреден гипертоникам.

Иногда люди сами ставят себе диагноз, начитавшись рекомендаций псевдо-диетологов и убирают соль из своего рациона. Но это в корне неправильно.

Дефицит натрия - элемента, который мы получаем с солью, ведет к таким последствиям:

  • головные боли,
  • мышечная слабость,
  • судороги,
  • тошнота,
  • нарушение пищеварения,
  • снижение давления,
  • головокружения,
  • в перспективе - инсульт или инфаркт.

Ранее врачи рассказали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от употребления куриных яиц.

А также медики назвали последствия частого употребления пива.

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