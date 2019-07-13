Полицию не тревожит: зверское обращение с животными под Херсоном шокировало сеть

Фотоуслуги с животными превращаются в жестокие издевательства
В Херсонской области заметили жестокие издевательства над ослом, который изнемогал от солнца и неподвижно лежал на земле, пока его "хозяин" предлагал отдыхающим сделать фото. Об этом сообщает UAnimals в соцсети Facebook.
"Почему нужно запретить фотоуслуги с животными? Это фото сделано в Херсонской области, где без воды и под постоянным солнцем эксплуатируют осла. Полиция фиксировать жестокое отношение к животным отказывается", - указано в посте.
Пользователей подобное заявление не на шутку разгневало. Комментаторы принялись высказывать свои предположения касательно того, как решить данную проблему:
Скриншот: facebook.com/UAnimals.official
Напомним, что в Днепре друг священника застрелил собаку на глазах у детей.
Также ранее мы сообщали, что в Киеве владелец собаки вместе с двумя сообщниками забил свою собаку металлическим ломом, после чего вывез на тачке в ближайщую лесополосу и закопал там.