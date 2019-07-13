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Полицию не тревожит: зверское обращение с животными под Херсоном шокировало сеть

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 13:59
Полицию не тревожит: зверское обращение с животными под Херсоном шокировало сеть
Иллюстративное фото (pixabay)

Фотоуслуги с животными превращаются в жестокие издевательства

В Херсонской области заметили жестокие издевательства над ослом, который изнемогал от солнца и неподвижно лежал на земле, пока его "хозяин" предлагал отдыхающим сделать фото. Об этом сообщает UAnimals в соцсети Facebook.

"Почему нужно запретить фотоуслуги с животными? Это фото сделано в Херсонской области, где без воды и под постоянным солнцем эксплуатируют осла. Полиция фиксировать жестокое отношение к животным отказывается", - указано в посте.

Полицию не тревожит: зверское обращение с животными под Херсоном шокировало сетьФото: (facebook.com/UAnimals.official)

Пользователей подобное заявление не на шутку разгневало. Комментаторы принялись высказывать свои предположения касательно того, как решить данную проблему:

  • Полиция отказывается потому что у нас нет нормальных законов. Домашние животные - это просто собственность человека, типа дивана или холодильника! Ему светит только мизерный штраф. Нам еще много чего нужно сделать в стране для защиты братьев наших меньших.
  • Виноваты те, кто фотографируется. Спрос рождает предложение.
  •  Блин, люди. В каком веке вы живёте? Это, уже пережиток прошлого.
  •  Все ради денег! Ничего святого! Смотришь со слезами на глазах и один вопрос: "Где же ваша совесть?" Бабло затмило разум!
  • Их бы так на цепь посадить...

Полицию не тревожит: зверское обращение с животными под Херсоном шокировало сеть

Скриншот: facebook.com/UAnimals.official

Напомним, что в Днепре друг священника застрелил собаку на глазах у детей.

Также ранее мы сообщали, что в Киеве владелец собаки вместе с двумя сообщниками забил свою собаку металлическим ломом, после чего вывез на тачке в ближайщую лесополосу и закопал там. 

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