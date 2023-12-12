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Поліція заарештувала відомого письменника. Його підозрюють у зґвалтуванні

Фредерік Бегбедер (фото: instagram.com/stephanedebourgies)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомого французького письменника Фредеріка Бегбедера затримали у рамках розслідування справи про зґвалтування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на радіостанцію France Bleu.

У Франції заарештували Фредеріка Бегбедера

Письменника затримали 12 грудня у поліцейському комісаріаті міста По на півдні Франції, цю інформацію підтвердили в прокуратурі.

Повідомляють, що його викликали на допит о 9 годині ранку, після чого слідчі ухвалили рішення взяти чоловіка під варту.

Фредерік Бегбедер (фото: twitter.com/Grogozak)

У поліції додали, що розпочато попереднє розслідування у справі про зґвалтування.

Вони розповіли, що скарга на письменника надійшла влітку від молодої жінки.

За словами заявниці, вона вступила у сексуальний зв'язок із письменником уперше за згодою обох.

А ось вдруге це сталося тієї ж ночі вже без її згоди.

Для довідки

58-річний Фредерік Бегбедер - відомий французький письменник, редактор, актор і режисер.

Він автор романів "99 франків", "Уна & Селінджер", "Любов живе три роки" і безлічі інших. Знявся в екранізації чотирьох своїх творів, причому у двох виступив режисером.

У 2009 році Бегбедер став лауреатом премії Ренодо за автобіографічний "Французький роман".

Чоловік також відомий своєю епатажною поведінкою - у 2008-му його вже було заарештовано у Парижі за вживання і зберігання кокаїну.

Нещодавно ми розповідали, що відома американська реперка розлучилася з чоловіком після 6 років шлюбу.

Також ми розповідали, що запроданку Ані Лорак захейтили за святкове фото.

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