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Полиция умилила исполнением "Щедрика" в центре Киева: появилось видео

Киев, Суббота 26 декабря 2020 21:03
Полиция умилила исполнением "Щедрика" в центре Киева: появилось видео
Полиция исполнила Щедрик на Софийской площади (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Киевские полицейские своеобразно поздравили жителей Украины с Рождественскими праздниками, исполнив знаменитую украинскую новогоднюю песню "Щедрик" на видео. Умиляющее видеопоздравление записывали не в отделении, а на Софийской площади возле главной елки страны. Видео, которым активно делятся пользователи сетей, опубликовали на видеохостинге YouTube.

Полицейские из Киева поразили украинцев не только качественным вокалом, но и виртуозным исполнением самой известной мелодии украинского композитора, которая стала ассоциироваться с Новым годом во всем мире.

Для того чтобы попадать в такт рождественской мелодии, правоохранителям пришлось потренироваться.

На видео можно рассмотреть не только полицейских, но и центральную новогоднюю локацию столицы.

В комментариях в сетях украинцы выразили свое восхищение талантом полицейских, проявивших инициативу поучаствовать в создании новогоднего поздравления.

Напомним, что ранее Билл Гейтс дал прогноз на 2021 год. Основатель Microsoft и миллиардер в своем блоге написал, что у человечества есть как минимум 12 поводов для радости в наступающем году. Он отметил, что скорость, с которой фармацевтические компании откликнулись на вызов пандемии и создали вакцину, заслуживает благодарности.

Также мы писали, что астролог также дала свой прогноз на 2021 год. Эксперт считает, что зима в Украине будет достаточно спокойной, а вот весной можно ожидать народные волнения и протесты.

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Новости Украины Жизнь полицияКиевНовый годщедрик

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