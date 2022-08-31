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В Казахстане местные возмущаются россиянам, которые обклеивают свои автомобили символикой "Z" (видео)

В Казахстане негативно относятся к россиянам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Казахстане местные жители возмущаются и негативно реагируют на туристов из России, которые обклеивают свои автомобили запрещенной символикой в виде буквы "Z".

Соответствующее видео опубликовали на странице "Radio Free Europe / Radio Liberty" в Twitter.

В частности, россиянам не радуются даже в курортной зоне Жасибай Павлодарской области. Россияне жаловались, что встретили их очень неприязненно, ведь на задней части их авто была наклейка с символом "Z".

"Увидели этот символ ("Z" - ред.), набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину", - комментирует инцидент россиянка.

Также полиция Казахстана штрафует таких водителей автомобилей, на которых есть эта символика. К тому же местные жители вызывают полицию, когда видят авто с таким знаком.

"Сегодня ты с "Z", а завтра ты с танком зайдешь на мою землю, на казахскую землю", - сказал местный житель россиянину.

На видео журналист Сергей Дуванов рассказал, что закон на запрет такой символики до сих пор не принят. По его словам, все потому, что Казахстан сегодня находится под сферой влияния российской политики.

"Не желая ссориться с северным соседом, Казахстан не принимает такой закон, потому что по этому закону придется включать политическую составляющую этого запрета. Поэтому, я думаю, это не понравится Кремлю и тогда могут иметь неприятности", - добавил он.

В Казахстане местные жители возмущаются россиянам, которые наклеивают букву "Z" на авто (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что в Черногории персонал кафе носит символику российских оккупантов.

Также мы писали, что в аптеке Киева разразился скандал с аптекарем-украинофобом.

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