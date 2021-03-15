Полиция показала фото подозреваемого в убийстве маленькой Маши Борисовой

Мужчине 62 года. Он - житель поселка и знакомый семьи погибшей девочки. Жил недалеко с отцом Маши, был его другом.

Причастность подозреваемого к преступлению подтверждена молекулярно-генетической экспертизой.

Маша Борисова и подозреваемый в ее убийстве (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан человек, проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщено о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой", - отметил Антон Геращенко.

Убийство Марии Борисовой, брифинг (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, что семилетняя Мария Борисова пропала вечером 7 марта в селе Счастливое Херсонской области. Девочку искали полиция, Нацгвардия, кинологи и волонтеры.

11 марта тело девочки обнаружили завернутым в полиэтиленовый пакет в недостроенном помещении. Девочка была изнасилована, а потом задушена.