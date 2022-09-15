"Полиция молчит": в Киеве мажорка на Lexus на бешеной скорости влетела в остановку (фото)

По словам Котовой, ее дочь шла 14 сентября по своим делам и не ожидала опасности. Но девушка стала жертвой автомобиля Lexus, который на бешеной скорости вылетел на тротуар.

"Результат: перелом стопы предварительно в трех местах, потому что за час ожидания на месте ДТП начался отек и снимок не четкий, гипс, бессонная ночь, так как обезболивающие не действовали. Впереди еще долгие месяцы лечения и реабилитации. Надеюсь, что не будет нужна операция из-за осложнений", - пишет Анастасия Котова.

Медики скорой помощи сказали Котовой, что ее дочери еще "повезло". Они поздравили девушку со вторым днем рождения - у второго потерпевшего ситуация намного хуже. От удара его отбросило на стену магазина с металлическим забором. О его судьбе пока ничего не известно.

"Не знаю, почему девушка за рулем не тормозила и вылетела на тротуар - это работа следователей. Очень надеюсь, что виновные будут наказаны, а не "как всегда". И очень печально, что в такие тяжелые для страны и людей времена никуда не исчезли гонщики, для которых "закон не писан", - подчеркнула Котова.

Она разместила на своей странице фотографию автомобиля Lexus, который совершил наезд на пешеходов, и фото автомобиля супруга виновницы аварии.

Стоит отметить, что на ресурсах патрульной полиции информации об этом ДТП до сих пор нет.

Фото: facebook.com/anastasiya.kotova