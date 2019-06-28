Полиция ищет мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах (фото)

Тело ребенка было найдено в красном чемодане на окраине Черновцов возле недостроенного гипермаркета вечером в четверг, 27 июня. Правоохранителям удалось установить личность матери трехлетнего мальчика, ее объявлено в розыск. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, мертвого ребенка обнаружили случайные прохожие, которые заметили новый яркий чемодан. А свидетели, которым правоохранители показывали снимки мальчика, сообщили, что на теле ребенка были видны многочисленные следы побоев.

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Мать мальчика зовут Анна Александровна Пилявская, она родилась в 1997 году в Хмельницкой области, проживала в Черновцах.

Приметы разыскиваемой: рост 160-170 см, имеет среднее телосложение. Волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка "под каре". Темно-зеленые глаза, длинные нарощенные ресницы.

Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (фото: cv.npu.gov.ua)

Также женщина имеет особые приметы: на левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, а на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Полиция просит всех неравнодушных граждан звонить на линию "102", если они обладают информацией о разыскиваемой женщине.

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, недавно 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, вырезал целую семью в Одессе - 67-летнюю женщину, ее 46-летнюю дочь и 45-летнего зятя.

К слову, недавно появились новые обстоятельства в деле убийства полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как сообщалось ранее, под Киевом в карьере в селе Щербаки утонул священник со своей четырехлетней дочкой.