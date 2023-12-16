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Поліція Борисполя врятувала хижого птаха, який був сильно травмованим: надзвичайна історія (фото)

Поліція Борисполя врятувала канюка (фото: bird-ukraine.pp.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У місті Бориспіль Київської області правоохоронці знайшли та врятували хижого птаха - канюка. Тварина була сильно травмованою, тому без медичної допомоги не обійшлося.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Центру порятунку диких тварин у Facebook.

Історія порятунку

Поліція Борисполя доставила до Центру травмованого канюка. Що саме сталося з птахом, невідомо, проте вочевидь він потрапив у складну ситуацію. Канюку діагностували черепно-мозкову травму, ліва нога зазнала серйозних ушкоджень, роздроблена кістка.

Травмування дикого птаха (фото: Facebook/Центр порятунку диких тварин)

Команда медиків вжила всіх необхідних заходів для надання термінової допомоги канюку. Фахівці наклали гіпс на ушкоджену ліву ногу з метою її подальшого відновлення та призначили подальше лікування.

У лікарні канюку допомогли для швидшого одужання (фото: Facebook/Центр порятунку диких тварин)

"Цей випадок свідчить про важливість співпраці між владою та громадськістю для забезпечення безпеки та захисту дикої природи. Нам важливо пам'ятати про потребу у збереженні та відновленні природних екосистем та їхніх місць проживання, а також про значущість допомоги та реабілітації травмованих тварин", - наголосили зоозахисники.

Довідка

Канюк звичайнийполовик - це вид хижих птахів родини яструбових. В Україні найчисельніший хижий птах; у різних регіонах осілий, кочовий чи перелітний.

Цей вид поширений практично в усій Європі. Зазвичай веде осілий спосіб життя, і лише птахи одного підвиду є перелітними. Саме вони на зиму мігрують на південь Азії чи до Африки.

Оселяється канюк неподалік відкритих просторів: на горбистих ділянках хвойних та листяних лісів, у тугайових лісах.

Гніздову популяцію в Європі оцінюють у 814 000-1 390 000 пар, що становить близько 75% від загальної чисельності виду. Її оцінюють у 2 100 000-3 700 000 дорослих особин.

Канюків звичайного виду інколи приручають та дресують для полювання на куріпок і молодих кролів. Людей, які дресують мисливських соколів і канюків, називають сокільниками.

У природних умовах живе до 26 років, у неволі - до 30 років.

Раніше ми розповідали, чим годувати взимку птахів, щоб не нашкодити їм.

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