В полиции объяснили, почему отпустили бывшую главу СЭС Киева, которая переехала девушку

В Киеве бывшая глава санэпидслужбы столицы за рулем внедорожника сбила и переехала 28-летнюю девушку , когда она переходила дорогу на зеленый свет светофора. Как выяснилось, экс-чиновницу после ДТП не задержали.

Страшная авария произошла на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича еще 1 мая. Водитель Nissan Juke после наезда на пешехода остановилась не сразу, а успела отъехать еще на 15-20 метров, пока ей не преградили путь свидетели ДТП.

Как рассказали правоохранители, было установлено, что женщина за рулем авто не находился в состоянии алкогольного опьянения. Также водитель объяснила, что пешехода не заметила, говорит руководитель отделения преступлений транспорта следственного отдела Голосеевского управления полиции Марьяна Кухаревська.

По этим причинам виновницу дорожного происшествия отпустили.

Как рассказала сама пострадавшая киевлянка Наталия Дикая, ее сбила 74-летняя Ирина Козлова, которая 12 лет занимала должность главного санитарного врача столицы, а последние годы руководила СЭС Шевченковского района, после чего вышла на пенсию.

С девушкой женщина связалась только спустя 16 дней после того, как переехала. При этом Козлова извинилась за происшествие, но лично встречаться не пожелала, и не предоставила никакой финансовой помощи пострадавшей, которой требуются огромные средства в сотни тысяч гривен на лечение.

Так, семья бывшей чиновницы обещала оплатить лечение, но затем просто перестала выходить на связь.

"Ни копейки мы от нее не получили", - говорит Наталья.

Наталия Дикая (фото: facebook.com/Наталия Дикая)

Медики говорят, что девушка выжила после наезда только чудом. Когда ее госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение мозга, гематомы по всему телу, травма копчика. При этом хоть авто и проехалось по киевлянке, но у нее нет ни одного перелома.

Сам момент наезда попал на камеру наблюдения. Видео происшествия можно посмотреть по этой ссылке.

"Я сразу поднялась на руки. В это время я не чувствовала боли. Единственное, что почувствовала - это отсутствие зубов. Я повторяла: "Боже, у меня нет зубов, нет зубов", а она подбежала и кричала, что поставит мне зубы", - вспоминает Наталья аварию.

Сейчас пострадавшей уже провели сложную и дорогостоящую операцию на зубах. Впереди - долгая реабилитация.

Теперь правоохранители рассказывают, что вызовут Козлову на допрос. Также в полиции ждут результаты судмедэкспертизы. Если вину водителя докажут, то ей грозит до 3 лет лишения свободы, и лишение прав управлять авто на тот же строк.