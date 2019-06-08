Полицейский сбил ребенка в Конотопе: жуткие детали и видео

7 июня в центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка, вследствие чего 10-летнему мальчику пришлось проводить операцию и удалять селезенку. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в соцсети Facebook.

В тот злосчастный день за рулем находился не владелец авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

Медики провели операцию и удалили селезенку. Теперь врачи пытаются провести рентгенологический способ диагностики, чтобы более точно понять о состоянии пострадавшего.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (скриншот: facebook.com/Semenikhin)

По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Ребенка тут же понесли в больницу, расположенную рядом, не ожидая прибытия скорой.

Начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко заявил, что полицейский, который был за рулем авто, является сержантом полиции и штатным водителем служебного автомобиля.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (фото: facebook.com/Semenikhin)

К слову, в сети появилось видео первых секунд ДТП в Конотопе, где автомобиль начальника полиции города сбил ребенка на пешеходном переходе.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (видео: )

Пользователи мгновенно отреагировали на опубликованный ролик. Комментаторы считают, что причиной такого поведения является безнаказанность, которая встречается в наше время повсеместно:

Боже, какой ужас! Какая безнаказанность! Сколько еще должно пострадать детей и взрослых, чтобы эти "оборотни" спохватились?

Пока сами люди не начнут наказывать, система не заработает.

Только самосуд!

Ребенка отбросило более чем на десять метров.

Пожизненное нужно, если сбил на пешеходном переходе.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (скриншот: facebook.com/Semenikhin)

К слову, подобный случай происходит далеко не впервые. Так, под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре".

Напомним, что пассажиры устроили кровавую поножовщину в метро Киева.