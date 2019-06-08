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Полицейский сбил ребенка в Конотопе: жуткие детали и видео


Мальчику, которого сбил полицейский на переходе в Конотопе, удалили селезенку

7 июня в центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка, вследствие чего 10-летнему мальчику пришлось проводить операцию и удалять селезенку. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в соцсети Facebook.

В тот злосчастный день за рулем находился не владелец авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

Медики провели операцию и удалили селезенку. Теперь врачи пытаются провести рентгенологический способ диагностики, чтобы более точно понять о состоянии пострадавшего.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (скриншот: facebook.com/Semenikhin)

По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Ребенка тут же понесли в больницу, расположенную рядом, не ожидая прибытия скорой.

Начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко заявил, что полицейский, который был за рулем авто, является сержантом полиции и штатным водителем служебного автомобиля.

 

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (фото: facebook.com/Semenikhin)

К слову, в сети появилось видео первых секунд ДТП в Конотопе, где автомобиль начальника полиции города сбил ребенка на пешеходном переходе.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (видео: )

Пользователи мгновенно отреагировали на опубликованный ролик. Комментаторы считают, что причиной такого поведения является безнаказанность, которая встречается в наше время повсеместно:

  • Боже, какой ужас! Какая безнаказанность! Сколько еще должно пострадать детей и взрослых, чтобы эти "оборотни" спохватились?
  • Пока сами люди не начнут наказывать, система не заработает.
  • Только самосуд!
  • Ребенка отбросило более чем на десять метров.
  • Пожизненное нужно, если сбил на пешеходном переходе.

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе (скриншот: facebook.com/Semenikhin)

К слову, подобный случай происходит далеко не впервые. Так, под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре".

Напомним, что пассажиры устроили кровавую поножовщину в метро Киева.

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