Полицейский обрек совенка на голодную смерть: хотел помочь

Полицейский в Бахмуте (Донецкой области) обрек совенка на голодную смерть, когда взял его в руки. Об этом случае рассказали в МВД Украины в социальной сети Facebook.

Патрульный полицейский подумал, что спас совенка, вернув его в гнездо, из которого тот выпал и даже показали фото молодого правоохранителя и того самого совенка. На деле же полицейский сделал только хуже.

"Патрульный полицейский, когда выходит на дежурство, точно знает - ему придется кого-то спасать... Иногда это бывают очень необычные "клиенты". Например, этого совенка пришлось экстренно возвращать в гнездо, из которого он выпал", - умиляются в министерстве.

Поступок молодого копа, скорее всего, обрек совенка на голодную смерть, поскольку совы, как и прочие хищники, очень чувствительны к запахам и в дикой природе преждевременное выпадание птенцов не является проблемой, тем более для сов. Обычно родители без труда находят их и возвращают птенцу в гнездо. Но птенца, который побывал в руках человека, взрослая сова уже не признает - из-за запаха.

Фото: (pixabay.com)

Совята здорово прячутся в траве и листве от своих естественных врагов, поэтому если вы не хотите "усыновить" птенчика - лучше всего просто пройти мимо.

Напомним, что полицейский сбил ребенка в Конотопе Сумской области на прошлой неделе. Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе.

Ранее мы сообщали о том, что убившим ребенка полицейским "светит" минимальный срок и уже через пять лет они могут оказаться на свободе.

А также рассказывали о том, что жена одного из полицейских обвинила родителей ребенка в том, что они сами виноваты в его смерти.