Полицейские в Киеве силой выбивали показания: подбросили таблетки и угрожали насилием

В Киеве полицейские силой выбивали показания у подозреваемой (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве полицейские подозреваются в физическом насилии над подозреваемой и фальсификации вещественных доказательств. Девушка, которую обвинили в краже, заявила, что двое полицейских угрожали ей физическим насилием и подбросили таблетки.

Кристину Антонову приговорили к 8 годам лишения свободы за разбой и сейчас ее дело рассматривают в Апелляционном суде. Девушка сообщила, что сотрудники Святошинского отдела полиции выбивали из нее показания силой, угрожали ей физическим насилием и подбросили таблетки. Детали сообщил адвокат подозреваемой Олег Веремеенко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Кристину Антонову задержали в мае 2018 года после того, как она обнаружила трех молодых людей без сознания и вызвала им скорую помощь.

"Кристина со своего мобильного телефона вызвала скорую и полицию. До приезда медиков пыталась предоставлять первую медицинскую помощь трем молодым людям, а затем помогала врачам погрузить их в скорую. Затем приехала полиция и заподозрила девушку в краже мобильных телефонов, поскольку один из пострадавших сказал, что у него пропал телефон и личные вещи. Патрульные задержали девушку и доставили в Святошинское РОВД на Победы, 109", - написал Веремеенко.

После задержания к Кристине не допускали адвокатов, а в отделении к ней применяли психологическое насилие, выбивали силой признание.

"Кристина утверждает, что ей угрожали "пустить по кругу" и другие аналогичные вещи говорили минимум двое сотрудников", - добавил адвокат.

Также, по словам Кристины, в отделении полиции ей подкинули таблетки. Бесплатный адвокат, который занимался ее делом, не стал разбираться и подавать заявления о правонарушениях. Девушку приговорили к 8 годам тюрьмы. Через год Кристина Антонова сменила адвоката, но и это не помогло. Сейчас подана апелляция на решение суда и заседание назначено на 24 декабря.

Олег Веремеенко также начал сбор средств для внесения залога, так как девушка является сиротой и помочь ей практически некому.

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