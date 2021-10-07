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Полиомиелит - смертельная детская болезнь: как распознать и спастись от инфекции

Автор: Анна Березина

В Украине выявили случай полиомиелита у маленького жителя Ровенской области. Заболел 1,5-летний ребенок, родители которого сознательно отказались от вакцинации. Данное вирусное заболевание на сегодня неизлечимо, вызывает поражение нервной системы, паралич. Единственным методом борьбы с полиомиелитом является курс прививок.

Подробно о симптомах полиомиелита и средствах профилактики болезни - в материале ниже.

Как можно заразиться полиомиелитом

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является полиовирус. Передается от человека к человеку контактнымы путем через грязные руки, а также через слюну при кашле или чихании, через фекалии, воду, пищу.

Наиболее восприимчивы к болезни дети в возрасте до 5 лет, но также болеют взрослые без иммунитета к вирусу.

Инкубационный период длится от 4 до 35 суток, инфицированный может заражать окружающих до появления симптомов и в течение двух недель после их появления.

Симптомы полиомиелита

Первые проявления болезни сходны с симптомами простуды:

  • Повышение температуры
  • Усталость
  • Головная боль
  • Боль в горле

Также возможна тошнота и возникновение болей в животе. У большинства инфицированных полиомиелит протекает без симптомов.

По данным Минздрава, 70% заболевших не замечают никаких проявлений, из-за чего они представляют наибольшую опасность для окружающих.

Осложнения болезни

Указанные выше симптомы проходят в течение 2-5 суток, однако у части инфицированных возможно развитие таких осложнений, как парестезия конечностей (ощущается как покалывание в ногах или руках), менингит, паралич рук, ног, лица, груди.

Наиболее опасным осложнением полиомиелита является паралич - он может привести к инвалидности и летальному исходу. Пораженные параличом мышцы не восстанавливаются. Если полиовирус поражает дыхательные мышцы, наступает смерть.

Последствия болезни возникают и во взрослом возрасте - постполиомиелитный синдром. Даже спустя несколько лет после выздоровления возможно возникновение болей и слабости в мышцах, развитие паралича.

Методы борьбы с полиомиелитом

В настоящее время не существует специального противовирусного лечения полиомиелита. Защититься от заболевания помогает только курс вакцинации.

В Украине вакцинацию полиомиелита детям проводят бесплатно по Календарю профилактических прививок:

  • 1 прививка - на 2-м месяце жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ))
  • 2 доза - 4-й месяц (ИПВ)
  • 3 доза - 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ))
  • 4 доза - 1,5 года (ОПВ)
  • 5 доза - 6 лет (ОПВ)
  • 6 доза - 14 лет (ОПВ).

Наличие у ребенка хронических заболеваний не является противопоказанием к прививке, поскольку такие дети наиболее подвержены инфицированию.

Согласно данным Минздрава, проведение вакцинации как можно большего числа детей (от 95%) поможет остановить распространение полиовируса.

Напомним, ранее мы писали о том, кому нужно обязательно прививаться от гриппа.

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Вакцинация