Полиомиелит - смертельная детская болезнь: как распознать и спастись от инфекции

В Украине выявили случай полиомиелита у маленького жителя Ровенской области. Заболел 1,5-летний ребенок, родители которого сознательно отказались от вакцинации. Данное вирусное заболевание на сегодня неизлечимо, вызывает поражение нервной системы, паралич. Единственным методом борьбы с полиомиелитом является курс прививок.
Подробно о симптомах полиомиелита и средствах профилактики болезни - в материале ниже.
Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является полиовирус. Передается от человека к человеку контактнымы путем через грязные руки, а также через слюну при кашле или чихании, через фекалии, воду, пищу.
Наиболее восприимчивы к болезни дети в возрасте до 5 лет, но также болеют взрослые без иммунитета к вирусу.
Инкубационный период длится от 4 до 35 суток, инфицированный может заражать окружающих до появления симптомов и в течение двух недель после их появления.
Первые проявления болезни сходны с симптомами простуды:
Также возможна тошнота и возникновение болей в животе. У большинства инфицированных полиомиелит протекает без симптомов.
По данным Минздрава, 70% заболевших не замечают никаких проявлений, из-за чего они представляют наибольшую опасность для окружающих.
Указанные выше симптомы проходят в течение 2-5 суток, однако у части инфицированных возможно развитие таких осложнений, как парестезия конечностей (ощущается как покалывание в ногах или руках), менингит, паралич рук, ног, лица, груди.
Наиболее опасным осложнением полиомиелита является паралич - он может привести к инвалидности и летальному исходу. Пораженные параличом мышцы не восстанавливаются. Если полиовирус поражает дыхательные мышцы, наступает смерть.
Последствия болезни возникают и во взрослом возрасте - постполиомиелитный синдром. Даже спустя несколько лет после выздоровления возможно возникновение болей и слабости в мышцах, развитие паралича.
В настоящее время не существует специального противовирусного лечения полиомиелита. Защититься от заболевания помогает только курс вакцинации.
В Украине вакцинацию полиомиелита детям проводят бесплатно по Календарю профилактических прививок:
Наличие у ребенка хронических заболеваний не является противопоказанием к прививке, поскольку такие дети наиболее подвержены инфицированию.
Согласно данным Минздрава, проведение вакцинации как можно большего числа детей (от 95%) поможет остановить распространение полиовируса.
Напомним, ранее мы писали о том, кому нужно обязательно прививаться от гриппа.