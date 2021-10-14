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Как не попасть в ДТП: правильное вождение авто в дождливую погоду

Автор: Роман Мирончук

С приходом осени, в Украине начались идти дожди. Актуальным становится вопрос, как правильно водить авто в непогоду, когда мокрая дорога и на ней много луж.

Полезные советы водителям дала патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Правила управления авто во время дождя

  • Старайтесь соблюдать безопасную дистанцию ​​и не превышайте скорость.
  • Не делайте рискованных маневров, чтобы ваше авто не занесло.
  • Не забудьте включить ближний свет фар или противотуманные фонари.
  • Перед поворотами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами заранее снижайте скорость.
  • Если из-за дождя очень плохо видно дорогу и вы не видите транспорт впереди вас, то лучше остановиться в разрешенном месте и подождать улучшения видимости.
  • Если вы увидели участок дороги с лужей - замедлите движение, поскольку лужи могут скрывать под собой ямы и другие дефекты дорожного покрытия.
  • По возможности старайтесь ехать подальше от грузовиков и автобусов, поскольку грязь из-под их колес может попадать вам на лобовое стекло и таким образом ухудшать обзорность.
  • На мокрой дороге тормозить нужно заранее. При этом педаль тормоза необходимо нажимать очень плавно. Это позволит избежать заноса, и другие участники движения будут видеть ваш маневр заранее.

Напомним, эксперты назвали самую выгодную скорость движения авто, которая максимально сэкономит топливо

Мы также писали о том, что украинцам "переобуть" авто на зиму станет дороже.

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