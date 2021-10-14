Как не попасть в ДТП: правильное вождение авто в дождливую погоду
С приходом осени, в Украине начались идти дожди. Актуальным становится вопрос, как правильно водить авто в непогоду, когда мокрая дорога и на ней много луж.
Полезные советы водителям дала патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.
Правила управления авто во время дождя
- Старайтесь соблюдать безопасную дистанцию и не превышайте скорость.
- Не делайте рискованных маневров, чтобы ваше авто не занесло.
- Не забудьте включить ближний свет фар или противотуманные фонари.
- Перед поворотами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами заранее снижайте скорость.
- Если из-за дождя очень плохо видно дорогу и вы не видите транспорт впереди вас, то лучше остановиться в разрешенном месте и подождать улучшения видимости.
- Если вы увидели участок дороги с лужей - замедлите движение, поскольку лужи могут скрывать под собой ямы и другие дефекты дорожного покрытия.
- По возможности старайтесь ехать подальше от грузовиков и автобусов, поскольку грязь из-под их колес может попадать вам на лобовое стекло и таким образом ухудшать обзорность.
- На мокрой дороге тормозить нужно заранее. При этом педаль тормоза необходимо нажимать очень плавно. Это позволит избежать заноса, и другие участники движения будут видеть ваш маневр заранее.