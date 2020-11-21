Полезно для сердца и не только: диетолог раскрыла неожиданные свойства какао

Вкус какао знакомый всем с детства, но мало кто задумывается о пользе продукта в уже взрослом возрасте. А этот прекрасный напиток имеет много полезных свойств даже для зрелого организма.

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова рекомендует добавить в свой рацион чашечку какао, ведь этот напиток улучшает работу организма и повышает настроение.

Она отмечает, что лучшая альтернатива сладостям - именно какао, которое, кроме того, будет полезно тем, что снижает аппетит и риск переедания.

"Отличный напиток на полдник, когда обычно хочется заесть послеобеденную трапезу сладеньким", - пишет Татьяна Фиалкова.

Также диетолог замечает, что какао улучшает состояние микрофлоры кишечника, увеличивает популяцию полезных бактерий и подавляет рост клостридий.

По ее словам, какао профилактирует развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета, повышая чувствительность рецепторов к инсулину.

Кроме того, благодаря какао можно достичь снижения на 4-7% "плохого" холестерина. Но это при условии ежедневного употребления напитка или горького шоколада.

Также регулярное потребление какао будет полезно при повышенном давлении, снижая его, и при низком давлении, наоборот, повышая его. Какао тоже снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог говорит, что исследования показали, что две чашки какао без сахара улучшают мозговое кровообращение.

"Чем больше горечи в какао продуктах, тем больше в нем флавоноидов, и тем активнее будут положительные действия (все перечисленные выше эффекты) на организм", - пояснила медик.

Диетолог объясняет, что лучше всего выбирать какао с максимальным содержанием этого компонента, а также шоколад с максимальным процентом какао и сырые какао-бобы ферментированные. По ее словам, тогда напиток будет иметь самый мощный эффект.

Но есть ряд противопоказания к продуктам с какао. Так, диетолог отметила, что людям с акне, дерматитами и экземами лучше отказаться от употребления этого продукта. Также не следует употреблять какао, если есть аутоиммунные заболевания или мочекаменная болезнь или ГЭРБ (рефлюкс).

"Идеальный напиток для всех, кто решил устроить себе кофеиновый детокс и при этом не потерять общий тонус и настроение в осенне-зимний период", - подытожила диетолог.

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