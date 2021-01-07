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Так ли полезно пить воду во время еды: ученые развеяли главный миф диетологии

Автор: Анна Киселева

Вода – критически важная жидкость для человеческого организма. Медики постоянно напоминают о том, что нужно поддерживать водный баланс организма и чаще употреблять воду. Диетологи советуют выпивать стакан теплой воды до еды, некоторые – через 30-40 минут после приема пищи. И почти никто не советует пить воду во время трапезы, потому что она якобы вызывает вздутие живота. Почему это заявление – ложь, рассказывает французское издание Le Figaro.

"Некоторые люди думают, что вода разбавляет пищеварительные выделения, и, таким образом, пищеварение ухудшается. Но тело способно адаптироваться к тому, что мы едим", – объяснил гастроэнтеролог Оливье Шпатциерер.

По его словам, не существует научного доказательства того, что вода во время еды вредит организму.

Диетолог Александра Далу добавила, что вода даже помогает перевариванию и регулирует кислотность в желудке. Кроме того, она помогает есть меньше – так организм получает сигнал о насыщении. А если выпить два стакана воды перед едой, аппетит уменьшается, что помогает избежать переедания.

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"Это заставляет нас делать перерывы, есть меньше и жевать лучше", – добавляет врач-диетолог.

Утверждение о повышенном газообразовании при употреблении воды связано больше с газированными напитками, подчеркивают врачи.

Напомним, специалист по питанию рассказала, как правильно устраивать разгрузочные дни.

Также мы писали, что ранее нутрициолог рассказала, как не срываться на вредную еду, переходя на правильное питание.

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