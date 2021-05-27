Полеты на Марс могут быть смертельными: ученые назвали все риски

Илон Маск со своей компанией SpaceX разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship и планирует первый полет к 2030 году. Желающих попасть на первые полеты на Марс много и Маск пообещал к 2050 году отправить на эту планету около миллиона человек.

Однако эта миссия очень рисковая и ученые заявили, что существует много шансов погибнуть во время таких полетов. Об этом пишет Bloomberg.

Ученые перечислили все вероятные риски, которые могут подстерегать первых путешественников на Марс и некоторые из них могут оказаться смертельными.

Полет на Марс займет от 6 до 9 месяцев

Расстояние от Земли до Марса меняется – от 56 до 400 млн километров и это зависит от их эллиптических орбит. Для сравнения, до Луны можно долететь за несколько дней, а до Марса - от 6 до 9 месяцев. Если при полете на Луну что-то произойдет, то есть шанс получить помощь с Земли или с промежуточной космической станции, а вот в случае с Марсом – этого не будет.

Солнечные вспышки

Мощность солнечных вспышек эквивалентна взрыву 100 млн водородных бомб. Магнитное поле может защитить космонавтов на орбите, но в таких дальних космических путешествиях человек окажется без защиты и помощи. А после поражения такой радиацией, организм протянет не более нескольких дней.

Как заявил профессор Вестминстерского университета в Лондоне Льюис Дартнелл, это ужасный способ погибнуть. Он объяснил, что защитой от радиации на борту космического корабля могут стать специальные резервуары с водой – космонавты смогут за ними спрятаться. Однако сложность заключается в том, что активность Солнца, особенно на той стороне, которая не обращена к Земле, могут обнаружить только на Земле и то не сразу. А уж передать экипажу вовремя – тем более.

"У нас нет возможности наблюдать за Солнцем под разными углами для отслеживания солнечных бурь", - добавил профессор.

Пылевые бури на поверхности Марса

Как рассказал профессор Мичиганского университета Нилтон Ренно, пылевые бури могут блокировать солнечный свет и это явление может продолжаться до двух месяцев.

"Если вы используете солнечные батареи в качестве источника энергии, вы, скорее всего, не выживете. У вас не будет энергии, чтобы согреться", - отметил ученый.

Кислород, вода и еда

Обеспечить питание и кислород на Марсе пока невозможно. NASA запустила финансирование исследования по выращиванию водорослей, которые могли бы стать источником пищи и кислорода. Однако все разработки пока находятся в начальной стадии. Еще один вариант – использовать поверхностный лед, но для того, чтобы составить карту Марса с указанием источников, нужен специальный радар.

Топливо для ракеты

Эту проблему ученые считают самой большой, так как с ее помощью можно будет решить вопрос с возвращением астронавтом домой. Иначе полет на Марс может стать билетом в один конец.

"Ракетное топливо не взять с собой, это слишком тяжело", - заявил доцент Университета Гонконга Джозеф Михальски. Он добавил, что единственный способ – научиться производить топливо на Марсе.