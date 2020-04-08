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Как покупать доллары украинцам: когда "успокоится" курс

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 13:05
Как покупать доллары украинцам: когда "успокоится" курс
Когда лучше купить доллары (фото: РБК-Украина)

Украинцам рассказали, когда лучше всего менять гривны на доллары

Когда лучше покупать в Украине доллары - вопрос, который волнует многих граждан. Как известно, из-за карантина экономика страны переживает не лучшие времена, а курс валют постоянно "скачет". Когда лучше всего покупать валюту, читайте в материале Styler.

Эксперты уверены, что после окончания карантина, а именно летом, ситуация с курсом валют стабилизируется и стоимость доллара уменьшится. Тогда и выгодно будет купить американскую валюту.

Если у вас сейчас нет острой потребности в валюте- отложите ее покупку до окончания кризиса. Если все же вам срочно необходимо купит доллары - делайте это постепеноо. Покупайте определенное количестов валюты каждый месяц. К лету курс должен "успокоиться" и стать стабильным.

Кстати, в конце года предполагается также небольшой скачок американской валюты относительно гривны, поэтому в этот период тоже следует приостановить валютные операции.

Как мы ранее писали, в обменных пунктах Украины 8 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро вырос на 19 копеек до 29,64 гривен за евро

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 апреля справочный курс на уровне 27,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 апреля (27,10 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

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