Покупался в пруду и попал в реанимацию. Под Львовом мужчина заразился опасной инфекцией

3 случая заражения зафиксированы среди жителей Стрыйского района.

"Один больной после того, как покупался в местном пруду, в состоянии средней тяжести с жалобами на общую слабость, повышенную температуру тела, дряблость, боль в мышцах была госпитализирована в реанимационное отделение КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница"", - говорится в публикации.

Двое других больных, которые проживают в сельской местности, после появления тревожных симптомов не сразу обратились за медпомощью, и занимались самолечением больше недели.

У одного из них упало давление, практически отсутствовало мочеотделение, была высокая температура, боли в мышцах, интоксикация. Больных госпитализировали и отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Случаи лептоспироза в Украине в 2022 году

Всего по стране за эти полгода зарегистрировали 32 случая лептоспироза, информируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Среди них 13 произошли в июне.

Заболеваемость этим недугом сезонная - она растет летом, когда люди проводят больше времени у водоемов.

Медики отмечают, что в течение последнего периода во Львовской области наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация с лептоспирозом. Это связано:

с высокой численностью серых крыс и других грызунов в населенных пунктах,

не проведением сплошной дератизации, уменьшением объемов дератизационных мероприятий, особенно на объектах повышенного эпидризика.

В прошлом году было зарегистрировано 11 случаев, из которых один - летальный.

Отмечается, что причиной смерти больного было позднее обращение за медицинской помощью - только на 12 день после начала заболевания.

Как заражаются лептоспирозом

Лептоспироз - инфекционное заболевание, поражающее людей и животных. Бактерия Leptospira, вызывающая лептоспироз у людей, попадает в воду с мочой инфицированных животных (больные и носители возбудителя). Преимущественно это мелкие млекопитающие (мышевидные и водоплавающие грызуны), сельскохозяйственные животные (свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади) животные (собаки), а также промышленные животные-меховые звери, которые содержатся в клетках (лисы, песцы, нутри и др.).

Здоровые животные заражаются лептоспирозом через воду, корма, подстилку, почву на пастбищах.

От человека к человеку заболевание не передается.

Риск заражения

Возбудитель лептоспироза в открытых водоемах может выживать до месяца, во влажной почве - от 3 до 9 месяцев, на увлажненных пищевых продуктах - от нескольких часов до 30 дней, хорошо переносит заморозку.

Лептоспиры очень чувствительны к высушиванию, мгновенно погибают при кипячении, в кислой среде, под действием прямых солнечных лучей, а также обычных концентраций дезинфицирующих средств.

Как инфекция попадает в организм человека

Через трещины, порезы или раны на коже (особенно на ногах), а также через слизистые оболочки (глаза, нос, рот). В желудке человека возбудитель быстро погибает из-за сильно кислой реакции желудочного сока. Поэтому инфицирование при употреблении загрязненной воды или пищи осуществляется из-за мелких повреждений слизистой ротоглотки.

Человек может заболеть от 2 дней до 4 недель после инфицирования.

Симптомы болезни

Лептоспироз иногда сложно диагностировать, так как заболевание может вызвать широкий спектр симптомов, некоторые из которых можно ошибочно принять за признаки других заболеваний, в частности, грипп или COVID-19. Иногда недуг может иметь бессимптомное течение.

Среди симптомов лептоспироза:

высокая температура,

головная боль,

озноб,

мышечная боль,

тошнота, рвота и диарея,

пожелтение кожи и желтушность склер,

сыпь на коже,

кровоизлияния в сетчатку глаза,

уменьшение количества мочи,

кашель.

Характерным признаком заболевания является боль в икроножных мышцах, пояснице.

Опасность лептоспироза

Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, легких, сердечно-сосудистой и нервной систем, менингита (воспаление оболочки головного и спинного мозга), печеночной недостаточности, геморрагического синдрома и даже смерти.

"Поэтому очень важна своевременная госпитализация и лечение больного лептоспирозом", - подчеркивают медики.