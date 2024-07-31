Покращує зір та допомогає схуднути. Який популярний овоч треба їсти щодня

Чому варто їсти кабачки?

Цукіні - популярний овоч, який часто є інгредієнтом супів або оладок. Деякі також готують з нього крем-суп або фарширують його фаршем.

Кабачок і цукіні - в чому різниця?

Кабачок і цукіні - один і той же овоч, але збирають їх на різних стадіях розвитку. Кабачки - це молоді екземпляри з ніжною шкіркою і початком насіння. З іншого боку, патисони - це більший, зрілий овоч із товстою шкіркою, яку потрібно очистити, і добре розвиненим насінням, яке необхідно видалити перед обробкою.

Порція в 100 г кабачків становить всього 17 ккал. Цей овоч також містить 1,2 г білка, 2,2 г вуглеводів, невелику кількість жиру (0,1 г) і 1 г харчових волокон, які благотворно впливають на роботу травної системи, регулюють ритм випорожнення і знижує ризик появи запорів.

Цукіні також мають низький глікемічний індекс лише 15. Це робить безпечним для людей з діабетом, інсулінорезистентністю або переддіабетом споживання цього овоча в помірних кількостях.

Також цей овоч є чудовим джерелом бета-каротину, який, як сильний антиоксидант, захищає організм від шкідливого впливу вільних кисневих радикалів, уповільнює процеси старіння клітин, зміцнює імунітет. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, також відповідає за правильну структуру шкіри та захищає очі від дегенерації жовтої плями.

Найкраще їсти кабачки разом зі шкіркою. Їх зелений колір пояснюється цінним хлорофілом. Ця сполука є природним барвником, який має антибактеріальну, протизапальну та детоксикаційну властивості.

Кабачки - дуже корисні для здоров'я (фото: freepik.com)

Чи корисний кабачок для кишечника?

У цукіні міститься значна кількість харчових волокон, які благотворно впливають на травну систему. Нерозчинні волокна стимулюють перистальтику кишечника, завдяки чому вони прискорюють переміщення вмісту їжі в подальші відділи кишечника, а отже, полегшують виведення шкідливих продуктів метаболізму.

Кабачок вважається одним з найбільш екологічних овочів, тому що це один з небагатьох овочів, який не накопичує важкі метали та нітрати. Крім того, майже 90 відсотків складається з води, яка благотворно впливає на зволоження організму. Також кабачки мають пребіотичні властивості, які позитивно впливають на імунну систему. Це робить його ідеальним для детоксикаційної дієти.

Кабачок - низькокалорійний овоч, який часто вживають в їжу спортсмени і люди, які піклуються про свою фігуру.

Цей овоч також може сприяти зниженню ваги, оскільки харчові волокна, які він містить, змушують вас довше відчувати ситість. Кабачок з успіхом може замінити макарони - просто очистіть його від шкірки на тонкі смужки, а потім відваріть в злегка підсоленій воді. 100-грамова порція кабачкової локшини становить всього 17 ккал, а така ж порція відварених макаронів - приблизно 180 ккал.

Кабачки не підвищують різко рівень цукру в крові. Це овоч з низьким глікемічним індексом, який становить лише 15. Це означає, що його споживання не призводить до швидкого підвищення рівня цукру в крові.

Це означає, що люди з цукровим діабетом 1 і 2 типу, предіабетом і резистентністю до інсуліну можуть спокійно вживати помірні кількості цього овоча. При цих захворюваннях рекомендується вживати сирі кабачки, можна відварені або запечені al dente, оскільки термічна обробка підвищує глікемічний індекс страви.

І цукіні, і квіти цукіні є чудовим джерелом зеаксантину та лютеїну, природних рослинних пігментів. Ці сполуки фільтрують високоенергетичне синє світло, таким чином захищаючи зір від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Крім того, лютеїн і зеаксантин відповідають за пігментацію макули ока, тому при їх дефіциті в організмі може розвинутися дегенерація жовтої плями.