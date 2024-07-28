Покращує травлення та уповільнює старіння. Дешевий диво-напій, який можна зробити вдома

Квас асоціюється у нас з літом і є більш корисною заміною пива чи газованих напоїв. Він покращує травлення, уповільнює процес старіння, і водночас є смачним і освіжаючим. Також квас можна вживати діабетикам і людям, які намагаються схуднути.
Про переваги квасу та його рецепт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Квас схожий кольором на темне пиво, тому асоціюється з алкоголем. Він має кисло-солодкий смак і запах з помітною ноткою запеченого хліба, злегка газований. Напій відмінно втамовує спрагу, тому його зазвичай п'ють влітку, в жарку погоду, як альтернативу пиву або солодким газованим напоям.
Напій виготовляється шляхом бродіння хліба. Його відносять до безалкогольних напоїв. Однак ви повинні бути обережними в цьому відношенні, оскільки процес бродіння означає, що він містить невелику кількість алкоголю, зазвичай менше 1,5%. Але якщо витримати його довше, концентрація може досягти 2,5%. Тому напій не можна вживати дітям і людям, які страждають від алкогольної залежності.
Квас містить вітаміни групи В, вітамін С і Е, а також цинк і селен. Однак його оздоровчі властивості зумовлені в першу чергу вмістом пробіотичних бактерій, головним чином молочної кислоти.
Завдяки цьому цей напій є природним пробіотиком, таким же, як чайний гриб або сік маринованих огірків. Лактобактерії підтримують належну кишкову бактеріальну флору та весь травний тракт.
Завдяки цьому квас полегшує і прискорює травлення, пригнічує ріст шкідливих бактерій і природним чином підтримує імунітет організму. Знімає біль у животі, метеоризм, запор і розлад травлення. Він також підтримує втрату ваги. Пити його варто під час їжі.
Напій також може бути корисним для лікування:
Крім того, вміст вітаміну Е і цинку сприяє збереженню здорового вигляду шкіри, волосся і нігтів. Вітамін Е також є сильним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами і, отже, уповільнює процес старіння.
Він також підтримує імунітет, тому вживайте його не тільки влітку, але й восени чи взимку, коли ви більш вразливі до застуди, нежиті та кашлю.
Квас можна пити людям, які намагаються схуднути, і хворим на цукровий діабет. Він низькокалорійний, в склянці напою 250 мл міститься всього 35 ккал. Він також містить дуже малу кількість цукру, всього 0,4 г цукру в 100 мл, а також регулює рівень глюкози в крові.
Однак його не слід вживати людям, які страждають на виразку шлунка або рефлюкс. Напій підвищує концентрацію шлункової кислоти і може погіршити симптоми захворювань.
Більшість представлених на ринку квасів відносять до безалкогольних напоїв. Проте дослідження показують, що вони містять невелику кількість алкоголю, а деякі навіть можуть містити значні кількості (понад 2,5%). На жаль, через його класифікацію як безалкогольний напій вміст цього інгредієнта не враховується, а попередження не містяться на етикетці. Але, усвідомлюючи це, дітям квас краще не давати або тільки в невеликих кількостях.
Його не можна вживати вагітним і годуючим груддю жінкам.
Вибираючи квас в магазині, також зверніть увагу на його склад. Деякі виробники додають у напій хімічні консерванти та барвники або велику кількість цукру чи підсолоджувачів. Через такі добавки напій, на жаль, значно втрачає свою поживну цінність і часто стає таким же небезпечним для здоров'я, як і інші газовані напої. Тому краще зробити його самостійно.
Замість того, щоб купувати квас, його можна дуже легко приготувати самостійно. Домашній пробіотичний напій також не коштуватиме вам багато, тож спробуйте цей рецепт.
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Рецепт приготування
Наріжте хліб скибочками і підсмажте в духовці. Хрусткі грінки покришіть і залийте кип’яченою і ще теплою водою. Додайте дріжджі і цукор. Накрийте закваску кришкою і поставте в тепле місце на 3 дні.
Процідіть, розлийте по пляшках, додайте кілька родзинок і закрийте. Готовий квас зберігайте в холодильнику не більше 10 днів.
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