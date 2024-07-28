Покращує травлення та уповільнює старіння. Дешевий диво-напій, який можна зробити вдома

Квас асоціюється у нас з літом і є більш корисною заміною пива чи газованих напоїв. Він покращує травлення, уповільнює процес старіння, і водночас є смачним і освіжаючим. Також квас можна вживати діабетикам і людям, які намагаються схуднути.

Про переваги квасу та його рецепт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке квас і чи містить він алкоголь?

Квас схожий кольором на темне пиво, тому асоціюється з алкоголем. Він має кисло-солодкий смак і запах з помітною ноткою запеченого хліба, злегка газований. Напій відмінно втамовує спрагу, тому його зазвичай п'ють влітку, в жарку погоду, як альтернативу пиву або солодким газованим напоям.

Напій виготовляється шляхом бродіння хліба. Його відносять до безалкогольних напоїв. Однак ви повинні бути обережними в цьому відношенні, оскільки процес бродіння означає, що він містить невелику кількість алкоголю, зазвичай менше 1,5%. Але якщо витримати його довше, концентрація може досягти 2,5%. Тому напій не можна вживати дітям і людям, які страждають від алкогольної залежності.

Чим корисний квас

Квас містить вітаміни групи В, вітамін С і Е, а також цинк і селен. Однак його оздоровчі властивості зумовлені в першу чергу вмістом пробіотичних бактерій, головним чином молочної кислоти.

Завдяки цьому цей напій є природним пробіотиком, таким же, як чайний гриб або сік маринованих огірків. Лактобактерії підтримують належну кишкову бактеріальну флору та весь травний тракт.

Завдяки цьому квас полегшує і прискорює травлення, пригнічує ріст шкідливих бактерій і природним чином підтримує імунітет організму. Знімає біль у животі, метеоризм, запор і розлад травлення. Він також підтримує втрату ваги. Пити його варто під час їжі.

Квас - це дуже корисний напій (Скриншот)

Напій також може бути корисним для лікування:

розладів травлення і проблеми з кишечником,

головного болю і мігрені,

болі у м'язах і суглобах, ревматизму,

мікозу,

діабету,

розсіяного склерозу.

Крім того, вміст вітаміну Е і цинку сприяє збереженню здорового вигляду шкіри, волосся і нігтів. Вітамін Е також є сильним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами і, отже, уповільнює процес старіння.

Він також підтримує імунітет, тому вживайте його не тільки влітку, але й восени чи взимку, коли ви більш вразливі до застуди, нежиті та кашлю.

Кому можна пити квас, а кому його варто уникати?

Квас можна пити людям, які намагаються схуднути, і хворим на цукровий діабет. Він низькокалорійний, в склянці напою 250 мл міститься всього 35 ккал. Він також містить дуже малу кількість цукру, всього 0,4 г цукру в 100 мл, а також регулює рівень глюкози в крові.

Однак його не слід вживати людям, які страждають на виразку шлунка або рефлюкс. Напій підвищує концентрацію шлункової кислоти і може погіршити симптоми захворювань.

Більшість представлених на ринку квасів відносять до безалкогольних напоїв. Проте дослідження показують, що вони містять невелику кількість алкоголю, а деякі навіть можуть містити значні кількості (понад 2,5%). На жаль, через його класифікацію як безалкогольний напій вміст цього інгредієнта не враховується, а попередження не містяться на етикетці. Але, усвідомлюючи це, дітям квас краще не давати або тільки в невеликих кількостях.

Його не можна вживати вагітним і годуючим груддю жінкам.

Вибираючи квас в магазині, також зверніть увагу на його склад. Деякі виробники додають у напій хімічні консерванти та барвники або велику кількість цукру чи підсолоджувачів. Через такі добавки напій, на жаль, значно втрачає свою поживну цінність і часто стає таким же небезпечним для здоров'я, як і інші газовані напої. Тому краще зробити його самостійно.

Як приготувати гарний квас - рецепт

Замість того, щоб купувати квас, його можна дуже легко приготувати самостійно. Домашній пробіотичний напій також не коштуватиме вам багато, тож спробуйте цей рецепт.

Вам будуть потрібні інгредієнти:

1,5 кг цільнозернового хліба,

5 літрів води,

0,5 упаковки дріжджів,

кілька столових ложок цукру,

родзинки (за бажанням).

Рецепт приготування

Наріжте хліб скибочками і підсмажте в духовці. Хрусткі грінки покришіть і залийте кип’яченою і ще теплою водою. Додайте дріжджі і цукор. Накрийте закваску кришкою і поставте в тепле місце на 3 дні.

Процідіть, розлийте по пляшках, додайте кілька родзинок і закрийте. Готовий квас зберігайте в холодильнику не більше 10 днів.