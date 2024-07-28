Покращує травлення та уповільнює старіння. Дешевий диво-напій, який можна зробити вдома
Квас асоціюється у нас з літом і є більш корисною заміною пива чи газованих напоїв. Він покращує травлення, уповільнює процес старіння, і водночас є смачним і освіжаючим. Також квас можна вживати діабетикам і людям, які намагаються схуднути.
Про переваги квасу та його рецепт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Що таке квас і чи містить він алкоголь?
Квас схожий кольором на темне пиво, тому асоціюється з алкоголем. Він має кисло-солодкий смак і запах з помітною ноткою запеченого хліба, злегка газований. Напій відмінно втамовує спрагу, тому його зазвичай п'ють влітку, в жарку погоду, як альтернативу пиву або солодким газованим напоям.
Напій виготовляється шляхом бродіння хліба. Його відносять до безалкогольних напоїв. Однак ви повинні бути обережними в цьому відношенні, оскільки процес бродіння означає, що він містить невелику кількість алкоголю, зазвичай менше 1,5%. Але якщо витримати його довше, концентрація може досягти 2,5%. Тому напій не можна вживати дітям і людям, які страждають від алкогольної залежності.
Чим корисний квас
Квас містить вітаміни групи В, вітамін С і Е, а також цинк і селен. Однак його оздоровчі властивості зумовлені в першу чергу вмістом пробіотичних бактерій, головним чином молочної кислоти.
Завдяки цьому цей напій є природним пробіотиком, таким же, як чайний гриб або сік маринованих огірків. Лактобактерії підтримують належну кишкову бактеріальну флору та весь травний тракт.
Завдяки цьому квас полегшує і прискорює травлення, пригнічує ріст шкідливих бактерій і природним чином підтримує імунітет організму. Знімає біль у животі, метеоризм, запор і розлад травлення. Він також підтримує втрату ваги. Пити його варто під час їжі.
Квас - це дуже корисний напій (Скриншот)
Напій також може бути корисним для лікування:
- розладів травлення і проблеми з кишечником,
- головного болю і мігрені,
- болі у м'язах і суглобах, ревматизму,
- мікозу,
- діабету,
- розсіяного склерозу.
Крім того, вміст вітаміну Е і цинку сприяє збереженню здорового вигляду шкіри, волосся і нігтів. Вітамін Е також є сильним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами і, отже, уповільнює процес старіння.
Він також підтримує імунітет, тому вживайте його не тільки влітку, але й восени чи взимку, коли ви більш вразливі до застуди, нежиті та кашлю.
Кому можна пити квас, а кому його варто уникати?
Квас можна пити людям, які намагаються схуднути, і хворим на цукровий діабет. Він низькокалорійний, в склянці напою 250 мл міститься всього 35 ккал. Він також містить дуже малу кількість цукру, всього 0,4 г цукру в 100 мл, а також регулює рівень глюкози в крові.
Однак його не слід вживати людям, які страждають на виразку шлунка або рефлюкс. Напій підвищує концентрацію шлункової кислоти і може погіршити симптоми захворювань.
Більшість представлених на ринку квасів відносять до безалкогольних напоїв. Проте дослідження показують, що вони містять невелику кількість алкоголю, а деякі навіть можуть містити значні кількості (понад 2,5%). На жаль, через його класифікацію як безалкогольний напій вміст цього інгредієнта не враховується, а попередження не містяться на етикетці. Але, усвідомлюючи це, дітям квас краще не давати або тільки в невеликих кількостях.
Його не можна вживати вагітним і годуючим груддю жінкам.
Вибираючи квас в магазині, також зверніть увагу на його склад. Деякі виробники додають у напій хімічні консерванти та барвники або велику кількість цукру чи підсолоджувачів. Через такі добавки напій, на жаль, значно втрачає свою поживну цінність і часто стає таким же небезпечним для здоров'я, як і інші газовані напої. Тому краще зробити його самостійно.
Як приготувати гарний квас - рецепт
Замість того, щоб купувати квас, його можна дуже легко приготувати самостійно. Домашній пробіотичний напій також не коштуватиме вам багато, тож спробуйте цей рецепт.
Вам будуть потрібні інгредієнти:
- 1,5 кг цільнозернового хліба,
- 5 літрів води,
- 0,5 упаковки дріжджів,
- кілька столових ложок цукру,
- родзинки (за бажанням).
Рецепт приготування
Наріжте хліб скибочками і підсмажте в духовці. Хрусткі грінки покришіть і залийте кип’яченою і ще теплою водою. Додайте дріжджі і цукор. Накрийте закваску кришкою і поставте в тепле місце на 3 дні.
Процідіть, розлийте по пляшках, додайте кілька родзинок і закрийте. Готовий квас зберігайте в холодильнику не більше 10 днів.
Читайте також, простий напій із двох інгредієнтів допоможе спалити калорії під час сну.
Також вам буде цікаво прочитати, що дієтолог з Японії назвала 8 продуктів, які треба їсти щодня для довгого життя.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.