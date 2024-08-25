Покращує сон та знижує стрес: нутриціолог назвала продукти з корисним мінералом

Важливим мінералом, який підтримує організм у рівновазі, особливо під час стресу, фізичних навантажень і у повсякденному житті є магній. Існують певні продукти, які містять великий вміст цього мінералу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Норми прийому магнію для дорослих становить:
За словами експерта, магній сприяє регуляції рівня мелатоніну, допомагаючи поліпшити якість сну. Частину можна отримати з продуктів.
Існує доволі велика кількість продуктів, які багаті на магній
В продукті міститься 262 мг магнію на 30 г. Сприяє підтримці нервової системи та м’язів.
79 мг магнію на 100 г продукту. Це чудове джерело для зміцнення кісток і розслаблення м’язів.
Мигдаль
В горіхах міститься 76 мг магнію на 30 г. Мигдаль сприяє підтримці серцево-судинної системи.
64 мг магнію на 30 г продуту.
Покращує настрій та насичує організм енергією.
58 мг магнію на 1 шт. Допомагає у засвоєнні кальцію, підтримує роботу серця.
32 мг магнію на 1 шт. А це своєю чергою чудове джерело для відновлення після тренувань.
В кеш'ю міститься 83 мг магнію на 30 г продукту. Він допомагає знизити рівень стресу.
Нутриціолог назвала виключно продукти, які нормалізовують сон та допомагають уникнути безсоння:
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