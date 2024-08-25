Покращує сон та знижує стрес: нутриціолог назвала продукти з корисним мінералом

Норма магнію

Норми прийому магнію для дорослих становить:

рекомендована добова доза магнію складає 400 мг

при стресі, активних заняттях спортом, навантаженнях, добова норма підвищується - до 600 мг/добу

За словами експерта, магній сприяє регуляції рівня мелатоніну, допомагаючи поліпшити якість сну. Частину можна отримати з продуктів.

Продукти з магнієм

Існує доволі велика кількість продуктів, які багаті на магній

Гарбузове насіння

В продукті міститься 262 мг магнію на 30 г. Сприяє підтримці нервової системи та м’язів.

Шпинат

79 мг магнію на 100 г продукту. Це чудове джерело для зміцнення кісток і розслаблення м’язів.

Мигдаль

В горіхах міститься 76 мг магнію на 30 г. Мигдаль сприяє підтримці серцево-судинної системи.

Чорний шоколад (70% какао і вище)

64 мг магнію на 30 г продуту.

Покращує настрій та насичує організм енергією.

Авокадо

58 мг магнію на 1 шт. Допомагає у засвоєнні кальцію, підтримує роботу серця.

Банани

32 мг магнію на 1 шт. А це своєю чергою чудове джерело для відновлення після тренувань.

Кеш’ю

В кеш'ю міститься 83 мг магнію на 30 г продукту. Він допомагає знизити рівень стресу.

Продукти для нормалізації сну

Нутриціолог назвала виключно продукти, які нормалізовують сон та допомагають уникнути безсоння: