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Покращує роботу серця та знижує цукор в крові: нутриціолог назвала корисний напій

П'ятниця 02 серпня 2024 18:01
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Покращує роботу серця та знижує цукор в крові: нутриціолог назвала корисний напій Чим корисна комбуча для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Левченко

Доволі популярним став кисло-солодкий напій, схожий на квас, але зі смаком чаю. Мова йде про комбучу, яку ще називають "чайним грибом". Як виявилось, такий напій дуже корисний для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ірини Левченко.

Що таке комбуча

Комбуча (kombucha) - низькокалорійний, натуральний, безалкогольний напій на основі чаю, ферментованого колонією пробіотиків та штамів грибів. Він насичений пробіотиками, вітамінами та антиоксидантами.

Одним із найважливіших компонентів комбучі є - "гриб" або SCOBY.

"Те, що в нас прийнято вважати «грибом», насправді не є. Абревіатура SCOBY розшифровується як Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, тобто симбіоз бактерій та дріжджів", - йдеться у повідомленні.

Корисні властивості комбучі

Позитивно впливає на ШКТ

Комбуча містить молочнокислі бактерії (LAB), такі як Lactobacillus, Leuconostoc та Bifidobacterium.

Але в першу чергу запобігають запальним процесам і синдрому подразненого кишківника.

Зменшує запалення

Комбуча містить поліфеноли, які є антиоксидантами та зменшують запалення в організмі.

Зміцнює імунну систему

Імунна система безпосередньо пов’язана зі станом кишківника, тому що в ньому виробляються антитіла, що захищають організм від хвороботворних бактерій та вірусів. Комбуча містить велику кількість пробіотиків, тому сприятливо впливає на мікрофлору кишківника.

Покращує здоров’я серцево-судинної системи

Високий рівень холестерину є одним із факторів серцево-судинних захворювань. Потенційна користь комбучі полягає у здатності знижувати рівень ЛПНГ (поганий холестерин) і підвищувати рівень ЛПВЩ (хороший холестерин).

Знижує рівень цукру в крові

Вживання комбучі може принести користь людям з резистентністю до інсуліну або хворим на діабет.

Нутриціолог зазначила, якщо у вас синдром роздратованого кишківника
або синдром надлишкового бактеріального росту, то з комбучею пригальмуйте та відновіть роботу кишківника. Інакше хворобливого здуття та метеоризму не уникнути.

Раніше ми повідомляли, що буде з організмом, якщо відмовитись від солодких газованих напоїв.

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